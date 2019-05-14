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    «Я это не выдержу»: Джамала встревожила поклонников

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    «Я это не выдержу»: Джамала встревожила поклонников
    nstagram.com/jamalajaaa

    Известная украинская певица, победительница «Евровидения», а с недавних пор – еще молодая мама, Джамала, часто радует поклонников новостями своей творческой жизни в Instagram

    Но на этот раз Джамала решила поделиться с поклонниками не только положительными, но и немного грустными новостями в своей жизни.

    Так, украинская исполнительница пожаловалась многотысячной армии поклонникам на неудачное начало не только понедельника, но и всей предстоящей недели. И началось все, казалось бы, с мелочи.

    «Как у вас началась неделе? У меня очень трудно, такое ощущение, что все идет не так. Несла белые брюки из химчистки – они упали. Наклонилась их поднять – из сумки выпала косметичка. Я и не заметила, что потеряла свои «богатства» – помаду, кисточку... Отвела Баду к ветеринару, меня «осчастливили» новостью, что моей собачке нужно рожать, иначе... Рожать Баду? Я это не выдержу. Во второй половине дня у меня репетиции. Надеюсь, дальше день пройдет лучше! Но это все мелочи жизни. Хорошего вам дня! Улыбайтесь!», - написала Джамала.

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    При этом, несмотря на достаточно неблагоприятное начало недели, Джамала опубликовала улыбчивое фото.

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    На снимке певица позирует в летнем платье сочного зеленого цвета с цветочным принтом. Ее волосы выпрямлены и распущены, а на лице легкий естественный макияж.

    Поклонники не остались равнодушны и принялись комментировать публикацию Джамалы. Фолловеры в восторге от роскошного образа певицы на фото и засыпают ее комплиментами в комментариях. Также пользователи успокаивают певицу и желают хорошей недели.

    Джерело: rbc.ua

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