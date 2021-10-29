Дантес нащупал. Дорофеева впервые рассказала, как обнаружила опухоль в груди

Артистка решила мотивировать подписчиц ежегодно проходить обследования

Знаменитая украинская певица Надя Дорофеева в передаче «Звездный путь» впервые призналась фанатам, как обнаружила доброкачественную опухоль в груди. Оказалось, первым новообразование заметил супруг – шоумен певец Владимир Дантес.

«У меня заметил мой муж. Он просто нащупал в груди такое вот образование. Он сказал: "Так, у тебя там какой-то твердый шарик", и отправил меня в больницу», – рассказала певица.

Певица отметила, что операция по удалению фиброаденомы не была «жестко-критической» и проводилась для того, чтобы доброкачественная опухоль не превратилась в злокачественную.

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По словам артистки, спустя четыре года она решилась рассказать о перенесенной операции для того, чтобы мотивировать подписчиц ежегодно проходить обследования.

Ранее «Скотч» сообщал, что Полякова расцеловала руки Билык.

Так, «украинская Мадонна» заявила, что больше не будет здороваться с младшей коллегой по шоу-бизнесу. «Королева ночи» Оля Полякова не замедлила объяснить причину:

«Это все после шоу «Взрослые девочки», где я Иру обозвала су*кой, но любя. Я Иру обожаю, готова руки ей целовать», – заявила Полякова и принялась целовать руки коллеге.

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