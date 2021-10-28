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    Джейсон Момоа подхватил коронавирус на съемках нового «Аквамена»

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    Актер&nbsp;Джейсон Момоа - Джейсон Момоа подхватил коронавирус на съемках нового «Аквамена»
    Актер Джейсон Момоа

    Премьера фильма запланирована на декабрь 2022 года

    Джейсон Момоа получил положительный тест на коронавирус во время съемок «Аквамена-2» в Великобритании и изолировался. Источники The Sun сообщают, что 42-летний актер чувствует себя хорошо, чего нельзя сказать о создателях фильма. Они очень надеются, что Джейсон как можно скорее вернется на площадку и не будет срывать им дедлайны, ведь съемки в самом разгаре.

    Премьера фильма запланирована на декабрь 2022 года. Неделю назад Момоа в интервью Эллен Дедженерес признался, что съемки второй части экшена про атлантов стоили ему множества травм, и назвал себя «стареющим» супергероем:

    «Я старею, вот что произошло. Я повредил глаза, потом надо будет оперировать. У меня грыжа и ребра сломаны. Да меня там просто избивают, но это будет отличный фильм. <...> Я полностью выкладываюсь на площадке. Я люблю свою работу и иногда слишком взволнован. К тому же есть еще такая вещь, как возраст. Я стареющий супергерой», – заявил актер в интервью Эллен Дедженерес.

    Ранее «Скотч» сообщал, что в американских школах запретили костюмы для Хэллоуина по мотивам сериала.

    Использование подобной тематики костюмов не разрешено ученикам, не достигшим 15-летнего возраста, и в начальных школах. Данное решение объяснили тем, что в шоу присутствует множество сцен насилия.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Джейсон Момоа подхватил коронавирус на съемках нового «Аквамена»