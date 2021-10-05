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    Постаревшая Мадонна показала, как выглядит без фильтров, и расстроила фанатов (фото)

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    Певица Мадонна - Постаревшая Мадонна показала, как выглядит без фильтров, и расстроила фанатов (фото)
    Певица Мадонна
    instagram.com/madonna/

    Звезда случайно показала внешность без ретуши

    63-летняя американская поп-дива Мадонна случайно показала в своем Инстаграме внешность без фотошопа и подверглась критике в соцсетях.

    Сначала артистка поделилась серией фото с актером и писателем Джереми Харрисом (Jeremy Harris). На размещенных снимках они позируют, сидя за столом, с бокалами в руках. Мадонну засняли с распущенными волосами в сетчатом топе черного цвета и голубых джинсах с дырами. Ее образ дополнили аксессуары и нюдовый макияж.

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    Постаревшая Мадонна показала, как выглядит без фильтров, и расстроила фанатов (фото)
    Постаревшая Мадонна показала, как выглядит без фильтров, и расстроила фанатов (фото)
    Постаревшая Мадонна показала, как выглядит без фильтров, и расстроила фанатов (фото)
    Постаревшая Мадонна показала, как выглядит без фильтров, и расстроила фанатов (фото)
    Постаревшая Мадонна показала, как выглядит без фильтров, и расстроила фанатов (фото)
    instagram.com/madonna/

    Позже певица опубликовала видео с той же встречи в сторис (на данный момент они удалены), на которое не были наложены фильтры с ретушью, улучшающие внешний вид. В упомянутом ролике видны неровности кожи и морщины на лице знаменитости.

    Ранее солистка группы «Kazka» призналась, сколько сбросила на «Танцах со звездами».

    Артистка призналась, что ее первая цель – чтобы партнеру Юрию Мешкову было легче делать поддержки с ней.

    «На прошлом эфире я делала перформанс ради людей, которые стесняются даже летом быть в майках», – заявила она.

    Со своей стороны, хореограф признался, что Саша ему нравится, а Зарицкая заинтриговала, что Юра – мужчина ее мечты.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес
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    Постаревшая Мадонна показала, как выглядит без фильтров, и расстроила фанатов (фото)