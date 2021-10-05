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    Бывшая жена Дзидзьо рассказала об отношениях с артистом после решения о разводе

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    Украинские артисты Дзидзьо и Slavia - Бывшая жена Дзидзьо рассказала об отношениях с артистом после решения о разводе
    Украинские артисты Дзидзьо и Slavia

    Бракоразводный процесс артистов продолжается

    Бывшая жена Дзидзьо Slavia в интервью «КП в Украине» рассказала об отношениях с артистом после заявления о разводе. По ее словам, их общение стало намного лучшим. И тем не менее она хочет вернуть свою фамилию.

    Певица рассказала, что иногда общается с бывшим мужем. По ее словам, нынешние разговоры ей нравятся намного больше, чем те, что были в последний год до развода.

    «Сейчас все гораздо спокойнее, мы лучше слышим друг друга. Конечно, Михаил не перестает меня критиковать за какие-то моменты, но когда я позвоню и спрошу, как мне лучше что-то сделать, он даст совет», – поделилась Slavia.

    Звезда добавила, что желает Дзидзьо стать счастливым и быть любимым. Чтобы он сосредоточен не только на карьере и работе, но и на личной жизни.

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    Бывшая жена Дзидзьо рассказала об отношениях с артистом после решения о разводе
    Бывшая жена Дзидзьо рассказала об отношениях с артистом после решения о разводе
    Бывшая жена Дзидзьо рассказала об отношениях с артистом после решения о разводе
    Бывшая жена Дзидзьо рассказала об отношениях с артистом после решения о разводе

    Ранее «Скотч» сообщал, что в США водитель нашел неожиданный клад под капотом своего автомобиля.

    Американец Билл Фишер опубликовал фотографии своего пикапа Chevrolet Avalanche, который усилиями белок превратился в настоящий склад для хранения орехов. После четырех дней парковки человек вытащил из-под капота около 70 килограммов черных орехов, которые едва уместились в семь огромных ведер.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Бывшая жена Дзидзьо рассказала об отношениях с артистом после решения о разводе