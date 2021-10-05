Бывшая жена Дзидзьо рассказала об отношениях с артистом после решения о разводе

Бракоразводный процесс артистов продолжается

Бывшая жена Дзидзьо Slavia в интервью «КП в Украине» рассказала об отношениях с артистом после заявления о разводе. По ее словам, их общение стало намного лучшим. И тем не менее она хочет вернуть свою фамилию.

Певица рассказала, что иногда общается с бывшим мужем. По ее словам, нынешние разговоры ей нравятся намного больше, чем те, что были в последний год до развода.

«Сейчас все гораздо спокойнее, мы лучше слышим друг друга. Конечно, Михаил не перестает меня критиковать за какие-то моменты, но когда я позвоню и спрошу, как мне лучше что-то сделать, он даст совет», – поделилась Slavia.

Звезда добавила, что желает Дзидзьо стать счастливым и быть любимым. Чтобы он сосредоточен не только на карьере и работе, но и на личной жизни.

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