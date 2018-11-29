День рождения Анны Фэрис: лучшие роли актрисы



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Анна Фэрис starbom.com

29 ноября 1976 года родилась американская актриса, продюсер и сценарист Анна Фэрис

Большинству она знакома по роли в комедии «Очень страшное кино».

Премьера состоялась в июле и мгновенно превратила Фэрис в голливудскую звезду. В прокате этот пародийный проект собрал более $270 млн при бюджете в $19 млн.

Оглушительный успех проекта заставил режиссера вернуться к фильму и снять два продолжения. Они вышли на экраны под тем же названием в 2001 и 2003 годах и тоже получили теплый прием и щедрые сборы.

Они вышли на экраны под тем же названием в 2001 и 2003 годах и тоже получили теплый прием и щедрые сборы.

В эти годы также вышли новые фильмы Анны Фэрис, среди которых популярными оказались комедии «Цыпочка», «Просто праздник какой-то!» и драма Софии Копполы «Трудности перевода». Пожалуй, в фильмографии звезды - это единственная драматическая роль.

Несмотря на отличную игру, режиссеры редко «видели» актрису в трагическом амплуа, поэтому чаще всего Анне доверяют комедийные роли. Ради справедливости стоит заметить, что девушка еще раз появилась в драме, правда, только в эпизоде. Это знаменитая картина «Горбатая гора» о трагической любви двух ковбоев.

В 2005-ом выходит зажигательная комедия «Большая жратва», в которой артистка в дуэте с Райаном Рейнольдсом веселит зрителей, с удовольствием поедая кексы с гашишем. В том же году она вновь появляется в одной картине с будущим Дэдпулом под названием «Просто друзья».

В 2007-ом прелестная блондинка потешила публику в романтическом фильме «Мальчикам это нравится», где появилась в соблазнительном костюме розового зайчика.

В уморительной комедии «Сколько у тебя?» красавица подсчитывает своих любовников, а в «Отвези меня домой», вышедшем в 2011 году, забавляет зрителей вместе с Тофером Грейсом, ещё раз доказывая свою состоятельность в комедийном амплуа.

Очарование актрисы замечают и режиссеры, и зрители, и издатели глянцевых журналов. Красавица появляется на обложках изданий «Cosmopolitan», «Raygun» и, конечно же, «Playboy».