Один из самых красивых актеров «Великолепного века» впервые станет папой



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Бурак Озчивит aljamila.com

После двух лет совместной жизни у звезды сериала «Великолепный век» Бурака Озчивита и его супруги, актрисы Фахрие Эвджен, появился очередной повод для радости

В одном из своих последних интервью звездная пара сообщила, что они готовятся к пополнению в семье. Будущий ребенок для Бурака и Фахрие станет первенцем.

«Мы счастливы. Ожидание ребенка – это невероятное, непередаваемое словами чувство», – заявили супруги.

На официальной странице Фахрие в Instagram уже появилась первая фотография, на которой можно увидеть ее беременный животик.

Более того, ходят слухи, что у пары родятся мальчики-близнецы. Уже известно, что рожать актриса будет в одной из турецких клиник.

По материалам: tv.ua