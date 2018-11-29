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    Жизнь

    Один из самых красивых актеров «Великолепного века» впервые станет папой

    • Розсилка
    Бурак Озчивит - Один из самых красивых актеров «Великолепного века» впервые станет папой
    Бурак Озчивит
    aljamila.com

    После двух лет совместной жизни у звезды сериала «Великолепный век» Бурака Озчивита и его супруги, актрисы Фахрие Эвджен, появился очередной повод для радости

    В одном из своих последних интервью звездная пара сообщила, что они готовятся к пополнению в семье. Будущий ребенок для Бурака и Фахрие станет первенцем.

    «Мы счастливы. Ожидание ребенка – это невероятное, непередаваемое словами чувство», – заявили супруги.

    На официальной странице Фахрие в Instagram уже появилась первая фотография, на которой можно увидеть ее беременный животик.

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     Более того, ходят слухи, что у пары родятся мальчики-близнецы. Уже известно, что рожать актриса будет в одной из турецких клиник.

    По материалам: tv.ua

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