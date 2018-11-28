«Живую Барби» из Словакии признали девушкой года по версии Playboy



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44-летняя мама шестерых детей потратила полмиллиона долларов, чтобы добиться сходства со знаменитой куклой

Playboy Словакии назвал девушкой года американку Наннетт Хаммонд – 44-летняя мама шестерых детей, прославившаяся как «живая Барби». Фото звезды в нижнем белье появилось на обложке очередного выпуска издания. Наннетт поделилась радостным известием на своей страничке в Instagram. Модель поблагодарила Playboy за то, что ее мечта наконец осуществилась, а ее подписчики отметили, что выглядит Хаммонд просто потрясающе.

Прозвище «живая Барби» знаменитость дала себе сама. Наннетт не скрывает, что стремится стать копией знаменитой игрушки с тех пор, как ей исполнился 21 год. За это время девушка неоднократно ложилась под нож пластического хирурга для увеличения бюста и губ, изменения формы носа и корректировки лица в целом. Еще большее сходство с куклой модели придают перманентный макияж, выкрашенные в светлый оттенок волосы и загоревшая кожа.

Ранее Хаммонд признавалась, что ничуть не жалеет об изменениях во внешности и затраченном на это в общей сложности полумиллионе долларов. «Я планирую и дальше выглядеть, как Барби, до тех пор, пока мне не исполнится 70 лет. Или, возможно, дольше!» – цитирует красавицу портал Daily Star.