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    Шоу-биз

    «Живую Барби» из Словакии признали девушкой года по версии Playboy

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    «Живую Барби» из Словакии признали девушкой года по версии Playboy

    44-летняя мама шестерых детей потратила полмиллиона долларов, чтобы добиться сходства со знаменитой куклой

    Playboy Словакии назвал девушкой года американку Наннетт Хаммонд – 44-летняя мама шестерых детей, прославившаяся как «живая Барби». Фото звезды в нижнем белье появилось на обложке очередного выпуска издания. Наннетт поделилась радостным известием на своей страничке в Instagram. Модель поблагодарила Playboy за то, что ее мечта наконец осуществилась, а ее подписчики отметили, что выглядит Хаммонд просто потрясающе.

    Прозвище «живая Барби» знаменитость дала себе сама. Наннетт не скрывает, что стремится стать копией знаменитой игрушки с тех пор, как ей исполнился 21 год. За это время девушка неоднократно ложилась под нож пластического хирурга для увеличения бюста и губ, изменения формы носа и корректировки лица в целом. Еще большее сходство с куклой модели придают перманентный макияж, выкрашенные в светлый оттенок волосы и загоревшая кожа.

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    «Живую Барби» из Словакии признали девушкой года по версии Playboy
    «Живую Барби» из Словакии признали девушкой года по версии Playboy
    «Живую Барби» из Словакии признали девушкой года по версии Playboy
    «Живую Барби» из Словакии признали девушкой года по версии Playboy
    «Живую Барби» из Словакии признали девушкой года по версии Playboy
    «Живую Барби» из Словакии признали девушкой года по версии Playboy
    «Живую Барби» из Словакии признали девушкой года по версии Playboy
    «Живую Барби» из Словакии признали девушкой года по версии Playboy
    «Живую Барби» из Словакии признали девушкой года по версии Playboy
    «Живую Барби» из Словакии признали девушкой года по версии Playboy
    «Живую Барби» из Словакии признали девушкой года по версии Playboy
    «Живую Барби» из Словакии признали девушкой года по версии Playboy
    «Живую Барби» из Словакии признали девушкой года по версии Playboy

    Ранее Хаммонд признавалась, что ничуть не жалеет об изменениях во внешности и затраченном на это в общей сложности полумиллионе долларов. «Я планирую и дальше выглядеть, как Барби, до тех пор, пока мне не исполнится 70 лет. Или, возможно, дольше!» – цитирует красавицу портал Daily Star.

     

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