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    День рождения сына Тины Кароль. Певица специально прилетела в Лондон (фото)

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    Тина Кароль вместе с сыном - День рождения сына Тины Кароль. Певица специально прилетела в Лондон (фото)
    Тина Кароль вместе с сыном
    facebook.com/tina.karol

    Артистка показала фото в футболке с принтом на английском языке «Мой босс Веня»

    Поп-дива украинского шоу-бизнеса Тина Кароль в своем Фейсбуке опубликовала фото, на котором позирует со своим сыном Вениамином. Парню сегодня исполнилось 13 лет.

    Знаменитая артистка позирует в кадре в обтягивающих брюках, футболке с принтом на английском языке «Мой босс Веня» и в распахнутой куртке, а ее сын во время съемки был одет в костюм-тройку.

    «Сегодня сын Тины Кароль Вениамин отмечает день рождения. Певица прилетела в Великобританию, чтобы поздравить наследника», – прокомментировала фото пресс-служба артистки.

    facebook.com/tina.karol
    facebook.com/tina.karol

    Напомним, Вениамин (2008) – единственный сын артистки. Его отец, продюсер Евгений Огир умер в 2013 году на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка. Тина Кароль и Огир прожили в браке пять лет. Вениамин Огир живет и учится в Лондоне.

    Ранее Тину Кароль поймали в объятиях известного и разведенного ведущего.

    На снимке они позируют, сидя в обнимку на диване.

    «Отдыхаем», – подписал снимок ведущий.

    «Когда вы уже поженитесь?» – поинтересовались фолловеры.

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    Теги: знаменитости дети звезд шоу-бизнес
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    День рождения сына Тины Кароль. Певица специально прилетела в Лондон (фото)