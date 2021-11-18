День рождения сына Тины Кароль. Певица специально прилетела в Лондон (фото)

Артистка показала фото в футболке с принтом на английском языке «Мой босс Веня»

Поп-дива украинского шоу-бизнеса Тина Кароль в своем Фейсбуке опубликовала фото, на котором позирует со своим сыном Вениамином. Парню сегодня исполнилось 13 лет.

Знаменитая артистка позирует в кадре в обтягивающих брюках, футболке с принтом на английском языке «Мой босс Веня» и в распахнутой куртке, а ее сын во время съемки был одет в костюм-тройку.

«Сегодня сын Тины Кароль Вениамин отмечает день рождения. Певица прилетела в Великобританию, чтобы поздравить наследника», – прокомментировала фото пресс-служба артистки.

facebook.com/tina.karol

Напомним, Вениамин (2008) – единственный сын артистки. Его отец, продюсер Евгений Огир умер в 2013 году на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка. Тина Кароль и Огир прожили в браке пять лет. Вениамин Огир живет и учится в Лондоне.

Ранее Тину Кароль поймали в объятиях известного и разведенного ведущего.

На снимке они позируют, сидя в обнимку на диване.

«Отдыхаем», – подписал снимок ведущий.

«Когда вы уже поженитесь?» – поинтересовались фолловеры.