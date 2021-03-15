  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Девятилетняя дочь Бейонсе получила свою первую премию «Грэмми»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Девятилетняя дочь Бейонсе получила свою первую премию «Грэмми»

    Девочка обошла Дрейка и Гарри Стайлса

    Торжественная часть церемонии «Грэмми» еще не началась, а имена победителей в некоторых номинациях уже известны. Одной из них стала девятилетняя Блю Айви — старшая дочь Бейонсе и Джей Зи. Девочка вместе с мамой получила награду за клип Brown Skin Girl, победивший в номинации «Лучшее музыкальное видео». Блю Айви заявлена в треке Бейонсе как один из исполнителей, поскольку поет два небольших фрагмента.

    В своей категории звездная семья обошла Гарри Стайлза и его клип Adore You, Дрейка и Future с видео Life Is Good и других артистов. Хотя сама Бейонсе отказалась выступать на церемонии, по количеству номинаций в этом году она лидирует и может получить еще восемь статуэток.

    Напомним, в Лос-Анджелесе прошла 63-я музыкальная премия «Грэмми-2021». По количеству номинаций в списке в этом году лидировала Бейонсе, оказавшаяся сразу в девяти категориях, что демонстрирует ее многогранность в сферах R&B, рэпа и кинематографа. Далее следуют Тейлор Свифт, Дуа Липа и Родди Рич, получившие по шесть номинаций. К слову, награды этого года для Бейонсе оказались рекордными за всю историю премии: она стала первым исполнителем, завоевавшим 28 статуэток.

    Полный список победителей читайте здесь.

    Ранее «Скотч» сообщал, что супермодель Ратаковски родила первенца и показала его у своей обнаженной груди.

    Молодая мама предстала без макияжа, она распустила струиться по плечам свои длинные каштановые волосы.

    Читайте также: Соня Плакидюк в полупрозрачном корсете похвасталась пышными формами (фото)
    Теги: знаменитости дети звезд самые сексуальные премия шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies