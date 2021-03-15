Девятилетняя дочь Бейонсе получила свою первую премию «Грэмми»

Девочка обошла Дрейка и Гарри Стайлса

Торжественная часть церемонии «Грэмми» еще не началась, а имена победителей в некоторых номинациях уже известны. Одной из них стала девятилетняя Блю Айви — старшая дочь Бейонсе и Джей Зи. Девочка вместе с мамой получила награду за клип Brown Skin Girl, победивший в номинации «Лучшее музыкальное видео». Блю Айви заявлена в треке Бейонсе как один из исполнителей, поскольку поет два небольших фрагмента.

В своей категории звездная семья обошла Гарри Стайлза и его клип Adore You, Дрейка и Future с видео Life Is Good и других артистов. Хотя сама Бейонсе отказалась выступать на церемонии, по количеству номинаций в этом году она лидирует и может получить еще восемь статуэток.

Напомним, в Лос-Анджелесе прошла 63-я музыкальная премия «Грэмми-2021». По количеству номинаций в списке в этом году лидировала Бейонсе, оказавшаяся сразу в девяти категориях, что демонстрирует ее многогранность в сферах R&B, рэпа и кинематографа. Далее следуют Тейлор Свифт, Дуа Липа и Родди Рич, получившие по шесть номинаций. К слову, награды этого года для Бейонсе оказались рекордными за всю историю премии: она стала первым исполнителем, завоевавшим 28 статуэток.

Полный список победителей читайте здесь.

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