Onuka растрогала поклонников снимками 10-месячного сына

Звезда показала подросшего сына и рассказала, чем он ее удивляет

Лидер украинской группы Onuka Ната Жижченко, которая в мае прошлого года впервые стала мамой, показала подросшего сына.

Так, в честь 10 месяцев Саши, звезда на своей странице в Instagram опубликовала серию черно-белых фото, на котором снят малыш.

А в программе «Светская жизнь с Екатериной Осадчей» Ната рассказала, что полноценно отдалась декретному отпуску.

«Это действительно правда и мне очень повезло. Мы не угадывали ничего заранее, потому что так просчитать невозможно. Я только беременная доработала почти все туры наши — европейский, китайский, американский. Ушла в декрет, родила Сашу и локдаун», - рассказала Ната.

Также артистка сообщила, что умеет и чем удивляет ее малыш.

«Он уже ходит с опорой. Скоро пойдет я думаю. Точно интересуется музыкой, это 100%, потому что он повторяет звуки. Ему нравится свирель, дрим драм — это мой барабан такой. На нем своей ложечкой уже пробует играть», поделилась певица.

Ранее «Скотч» сообщал, что супермодель Ратаковски родила первенца и показала его у своей обнаженной груди.

Молодая мама предстала без макияжа, она распустила струиться по плечам свои длинные каштановые волосы.