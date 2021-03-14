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    Onuka растрогала поклонников снимками 10-месячного сына

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    Певица Ната Жижченко - Onuka растрогала поклонников снимками 10-месячного сына
    Певица Ната Жижченко
    instagram.com/onukaofficial/

    Звезда показала подросшего сына и рассказала, чем он ее удивляет

    Лидер украинской группы Onuka Ната Жижченко, которая в мае прошлого года впервые стала мамой, показала подросшего сына.

    Так, в честь 10 месяцев Саши, звезда на своей странице в Instagram опубликовала серию черно-белых фото, на котором снят малыш.

    А в программе «Светская жизнь с Екатериной Осадчей» Ната рассказала, что полноценно отдалась декретному отпуску.

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    Onuka растрогала поклонников снимками 10-месячного сына
    Onuka растрогала поклонников снимками 10-месячного сына
    Onuka растрогала поклонников снимками 10-месячного сына
    Onuka растрогала поклонников снимками 10-месячного сына
    Onuka растрогала поклонников снимками 10-месячного сына
    Onuka растрогала поклонников снимками 10-месячного сына
    Onuka растрогала поклонников снимками 10-месячного сына
    Onuka растрогала поклонников снимками 10-месячного сына
    Onuka растрогала поклонников снимками 10-месячного сына
    Onuka растрогала поклонников снимками 10-месячного сына
    instagram.com/onukaofficial/

    «Это действительно правда и мне очень повезло. Мы не угадывали ничего заранее, потому что так просчитать невозможно. Я только беременная доработала почти все туры наши — европейский, китайский, американский. Ушла в декрет, родила Сашу и локдаун», - рассказала Ната.

    Также артистка сообщила, что умеет и чем удивляет ее малыш.

    «Он уже ходит с опорой. Скоро пойдет я думаю. Точно интересуется музыкой, это 100%, потому что он повторяет звуки. Ему нравится свирель, дрим драм — это мой барабан такой. На нем своей ложечкой уже пробует играть», поделилась певица.

    Ранее «Скотч» сообщал, что супермодель Ратаковски родила первенца и показала его у своей обнаженной груди.

    Молодая мама предстала без макияжа, она распустила струиться по плечам свои длинные каштановые волосы.

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    Теги: знаменитости дети звезд певица шоу-бизнес
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