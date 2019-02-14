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    Шоу-биз

    Дима Коляденко презентовал новую композицию о любви

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    Дима Коляденко - Дима Коляденко презентовал новую композицию о любви
    Дима Коляденко
    Фото: Master Management

    Артист поздравил поклонников с Днем Святого Валентина композицией «Ти моя половина»

     Новая песня «Ти моя половина» написала специально для всех влюбленных, для всех людей, у которых есть свои половинки! Для тех, кто любит, кто умеет любить и кому нужны слова о любви.

    «Эту песню сразу можно назвать народной, она на все времена! Ее можно петь на свадьбах, днях рождения и других праздниках! Люди смогут признаваться в любви своим половинкам! Не случайно она выходит именно в День святого Валентина! Это Мой Подарок для всех влюблённых! Песня о половинке сердца и половинке души! Я уверен, что это хит! Народный хит-хит! Говорите, пойте своим любимым людям слова о любви и жизнь будет прекрасна! Да будет так!» - говорит о песне сам Дима Коляденко.

    Стоит отметить, что кроме трека от Димы Коляденко, меломаны сегодня получили музыкальные подарки от Марины Одольской и Олега Винника.

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