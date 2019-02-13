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    Шоу-биз

    Лобода презентовала видеоклип на песню Instadrama

    • Розсилка
    Лобода презентовала видеоклип на песню Instadrama

    Новое видео стало подарком поклонникам ко Дню Влюбленных

    Украинская певица Светлана Лобода, которая последнее годы не только активно выступает в РФ, но и стала вокальным тренером российского шоу «Голос», представила новый видеоклип на композицию Instadrama. По словам певицы, запись композиции проходила в Лос-Анджелесе, в легендарной EastWest studio, где записал свои главные хиты Michael Jackson, The Rolling Stones и многие другие. 

    Несмотря на то, что трек был представлен на суд меломанов еще в ноябре прошлого года, видеоклип появился в сети только сегодня. 

    Премьеру видео прокомментировала продюсер Лободы и близкая подруга певицы Нателла Крапивина.

    «Труднее всего мне дается ожидание. Но жизнь снова и снова испытывает на прочность. Я рада, что это видео наконец-то увидело свет. Для меня это была особенная работа», - отметила Крапивина в соцсети.

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