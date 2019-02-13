Лобода презентовала видеоклип на песню Instadrama



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Новое видео стало подарком поклонникам ко Дню Влюбленных

Украинская певица Светлана Лобода, которая последнее годы не только активно выступает в РФ, но и стала вокальным тренером российского шоу «Голос», представила новый видеоклип на композицию Instadrama. По словам певицы, запись композиции проходила в Лос-Анджелесе, в легендарной EastWest studio, где записал свои главные хиты Michael Jackson, The Rolling Stones и многие другие.

Несмотря на то, что трек был представлен на суд меломанов еще в ноябре прошлого года, видеоклип появился в сети только сегодня.

Премьеру видео прокомментировала продюсер Лободы и близкая подруга певицы Нателла Крапивина.

«Труднее всего мне дается ожидание. Но жизнь снова и снова испытывает на прочность. Я рада, что это видео наконец-то увидело свет. Для меня это была особенная работа», - отметила Крапивина в соцсети.