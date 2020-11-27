Просто вспомнила валирийский. Знаменитый монолог Дейенерис в «Игре престолов» был импровизацией

Как правило, валирийский или дотракийский диалог в сериале готовился за несколько месяцев вперед лингвистом шоу Дэвидом Петерсоном

Во время съемок пятого сезона «Игры престолов» актриса Эмилия Кларк полностью сымпровизировала длинную речь Дейенерис Таргариен на валирийском, вымышленном языке вселенной сериала. Об этом один из режиссеров шоу Джереми Подесва рассказал изданию Entertainment Weekly.

Кинематографист поведал о сцене, в которой героиня Кларк приказала казнить одного из трех меэринских дворян. В оригинальном сценарии персонаж актрисы произносит речь на английском языке, но затем создатели сериала Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс решили, что будет лучше, если «королева драконов» заговорит на валирийском наречии.

Как правило, валирийский или дотракийский диалог в сериале готовился за несколько месяцев вперед лингвистом шоу Дэвидом Петерсоном. Кроме того, актеры тратили много времени на запоминание и отработку любого диалога на вымышленном языке.

«Она за десять минут собрала все фразы, которые Дейенерис говорила в прошлом на валирийском языке. Все, что имели смысл для конкретной сцены. А потом вернулась на площадку и записала весь монолог. На тот момент она достаточно хорошо знала язык, поэтому в кадре все выглядело правдоподобно», — рассказал режиссер.

Ранее «Скотч» рассказывал, как известный певец Александр Пономарев рассказал, как поймал на измене бывшую жену.

Тот непростой период певец очень тяжело переживал, потому что рушилась его семья. И он даже попробовал простить измену, чтобы сохранить отношения. Но не вышло. По словам Александра Пономарева, любимая женщина снова ему изменила.