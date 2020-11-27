Європейский диджей переосмыслил песню украинского певца

Silence — первый англоязычный релиз Макса Барских за последние восемь лет

Резидент лейбла Армина ван Бюрена Armada Music Александр Попов переосмыслил песню Макса Барских Silence. Трек прозвучал в эстетике мелодик-хауса с вкраплениями прогрессив-транса.

Релиз оригинальной версии Silence состоялся 7 августа: трек собрал свыше пяти миллионов прослушиваний на сегодняшний день в официальных сообществах музыканта и встал в популярные плейлисты Spotify по всему миру - Нидерланды, Франция, Бельгия, Канада... Песня стала идеальным аккомпанементом летних вечеринок под открытым небом и тусовок на яхте.

Это первое сотрудничество Макса Барских с резидентом Armada Music Александром Поповым - знаковой фигуре в области электронной музыки. Попов - номинант престижной премии International Dance Music Awards, трехкратный участник рейтинга TOP 150 лучших диджеев мира по версии авторитетного издания DJ Mag.

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