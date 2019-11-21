СМИ сообщили о тайной свадьбе Криштиану Роналду в Марокко



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Говорят, церемония прошла в Марокко, без журналистов и фотографов.

Официального подтверждения событию нет

Роналду тайно женился на своей девушке Джорджине Родригес. Об этом сообщает итальянский портал Tuttosport, ссылаясь на журнал сплетен Novella 2000. Правда, само издание называет эту новость слухом, а на сайте упомянутого журнала нет публикации о бракосочетании известного футболиста.

Тем не менее, сообщается, что спортсмен все-таки женился на своей возлюбленной. Церемония прошла в Марокко, без журналистов и фотографов. Вроде как секретность нужна была для безопасности звезды футбола и его семьи, но уж слишком все прошло конфиденциально.

Никаких официальных подтверждений этому нет, лишь слова некого близкого друга Криштиану, который рассказал журналу, что мужчина в августе переписал свое завещание, сделав главной наследницей не мать, а Джорджину. Это якобы говорит о том, что у него действительно серьезные планы на сеньориту Родригес.