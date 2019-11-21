Селена Гомес и Белла Хадид поссорились в Instagram



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Белла еще не простила Селену за то, что она встречалась с ее парнем

В 2017 году Селена Гомес и Белла Хадид отписались друг от друга в Instagram, поскольку Селена начала встречаться с the Weeknd — бывшим бойфрендом Беллы. Weeknd обратил внимание на Гомес, когда в первый раз расстался с Хадид.

Провстречавшись с Селеной несколько месяцев, Weeknd решил вернуться к Белле, но через год они расстались окончательно.

Недавно поклонники заметили, что Селена снова подписалась на Instagram Беллы и ее сестры, но взаимной подпиской певице ответила только вторая. Белла лишь лайкнула фото Селены с Каннского фестиваля.

Теперь отношения бывших соперниц снова кажутся сложными. Гомес оставила Хадид хвалебный комментарий, а Белла его удалила без объяснения причин.

Селена назвала «потрясающим» одно из последних фото Беллы. Поклонники успели сделать скриншот ее сообщения.

instagram.com/wospamo

После того как оно исчезло со страницы модели, Гомес опубликовала этот скриншот и разочарованно подписала: «Вот отстой».

Поклонники думают, что Белла затаила на Селену глубокую обиду, хотя у обеих отношения с the Weeknd не сложились. Возможно, еще пара попыток, и Гомес удастся прорваться через гордость Хадид.

Джерело: telegraf.com.ua