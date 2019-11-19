Дочь известного олигарха рассказала, какая певица развлекала ее свадьбу

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Розсилка ВІДПРАВИТИ

Известная украинская певица, которая выступает под псевдонимом Ассоль, 19 сентября вышла замуж за своего избранника

Свадебное торжество Ассоль обошлось в немалую сумму. Особенно ее свадебное платье, которое весило 23 килограмма. Избранником певицы стал ее друг детства Артем Тараненко.

Известно, что для праздника выбрали элитный банкет-холл Regent Hill в Киеве. Екатерина выбрала пышное свадебное платье со шлейфом, которую дополнила длинной фатой и тиарой. Муж певицы бизнес-аналитик Артем Тараненко позировал в классическом черном костюме с бабочкой.

На свадьбе присутствовало более 150 человек, среди которых были и звезды украинского шоу-бизнеса.

Одна из самых популярных в Украине певиц Тина Кароль выступила на свадьбе, сама Ассоль вместе с ней спела трогательную композицию «Мужчина моей мечты».





«Это было шикарно. Я просто растворилась в этот момент. Я не ожидала, что Тина даст мне микрофон и мы начнем петь. Мне было приятно, ведь я знаю все ее песни наизусть», - рассказала Катя Гуменюк.

Также, именно под ее хит «Намалюю тобі зорі» Катя станцевала со свои отцом - бизнесменом и бывшим народным депутатом Игорем Гуменюком.