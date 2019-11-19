Самая красивая студентка Украины: соблазнительные фото одесситки
Грандиозный конкурс красоты Студмисс Украины 2019 состоялся 17 ноября в Международный день студента
За звание «самой красивой студентки» боролись участницы, победившие в аналогичном соревновании на региональном уровне.
Финал состоялся в Киеве в концерт-холле Atlas. Состязание состояло из различных конкурсов, в которых девушки показывали свои таланты, красоту и интеллектуальные способности.
Девушки выходили в вечерних нарядах от украинских дизайнеров, в которых демонстрировали изящные фигурки.
В тройку финалистов вошли одесситка Дарина, Виктория из Винницы, а также Аделина из Житомира.
Главную корону студенческого конкурса красоты взяла Дарина Самсонникова из Одесского национального морского университета.
Даша Самсонникова порой выкладывает в Instagram довольно откровенные снимки, не стесняясь демонстрировать свои достоинства.