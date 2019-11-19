Самая красивая студентка Украины: соблазнительные фото одесситки

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instagram.com/dashasams

Грандиозный конкурс красоты Студмисс Украины 2019 состоялся 17 ноября в Международный день студента

За звание «самой красивой студентки» боролись участницы, победившие в аналогичном соревновании на региональном уровне.

Финал состоялся в Киеве в концерт-холле Atlas. Состязание состояло из различных конкурсов, в которых девушки показывали свои таланты, красоту и интеллектуальные способности.

Девушки выходили в вечерних нарядах от украинских дизайнеров, в которых демонстрировали изящные фигурки.

В тройку финалистов вошли одесситка Дарина, Виктория из Винницы, а также Аделина из Житомира.

Главную корону студенческого конкурса красоты взяла Дарина Самсонникова из Одесского национального морского университета.

Даша Самсонникова порой выкладывает в Instagram довольно откровенные снимки, не стесняясь демонстрировать свои достоинства.