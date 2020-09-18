«Танцующий миллионер» показал, как в животе его невесты шевелится дочь (видео)
53-летний Джанлука Вакки поделился умилительным семейным моментом
Миллионер показал, как шевелится его будущая дочь в животе 25-летней невесты Шэрон Фонсеки
Знаменитый итальянец Джанлука Вакки готовится через считанные недели впервые стать отцом. «Танцующий миллионер» трепетно относится к беременной невесте и регулярно признается ей в нежных чувствах.
Сегодня Джанлука поделился милым видео. Он запечатлел трогательный момент. Шэрон лежала на кровати, а на ее животе сверху уснул их белый лабрадор. В это время будущая дочь влюбленных активно шевелилась.
На кадрах отчетливо видно, как на животе будущей мамы появляется бугорки. «Когда я увидел это движение, я был просто шокирован от радости... С каждым днем я все больше наполняюсь любовью, ожидая нашу маленькую принцессу. Спасибо, моя королева, я люблю тебя», - обратился к любимой Вакки.
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Фанаты будущих родителей остались в восторге от увиденного. «Она передает привет папочке», «Какая же милота», «Мне уже нравится эта малышка», «Малышка уже танцует», «Жду ее не меньше вас», - написали фолловеры.
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