«Танцующий миллионер» показал, как в животе его невесты шевелится дочь (видео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

53-летний Джанлука Вакки поделился умилительным семейным моментом instagram.com/gianlucavacchi/

Миллионер показал, как шевелится его будущая дочь в животе 25-летней невесты Шэрон Фонсеки

Знаменитый итальянец Джанлука Вакки готовится через считанные недели впервые стать отцом. «Танцующий миллионер» трепетно относится к беременной невесте и регулярно признается ей в нежных чувствах.

Сегодня Джанлука поделился милым видео. Он запечатлел трогательный момент. Шэрон лежала на кровати, а на ее животе сверху уснул их белый лабрадор. В это время будущая дочь влюбленных активно шевелилась.

На кадрах отчетливо видно, как на животе будущей мамы появляется бугорки. «Когда я увидел это движение, я был просто шокирован от радости... С каждым днем я все больше наполняюсь любовью, ожидая нашу маленькую принцессу. Спасибо, моя королева, я люблю тебя», - обратился к любимой Вакки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) 16 Сен 2020 в 8:33 PDT

Фанаты будущих родителей остались в восторге от увиденного. «Она передает привет папочке», «Какая же милота», «Мне уже нравится эта малышка», «Малышка уже танцует», «Жду ее не меньше вас», - написали фолловеры.

Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.