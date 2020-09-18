Шарлиз Терон призналась, что уже пять лет не занималась сексом с мужчиной



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Актриса Шарлиз Терон

Актриса отметила, что готова ходить на свидания, но пока не получала предложений

Звезда фильма «Взрывная блондинка» Шарлиз Терон стала героиней нового ток-шоу коллеги The Drew Barrymore Show. Шарлиз вышла на связь из своего особняка в Голливуде. Актриса выглядела весьма эффектно. Она надела черную блузку, подвела брови, накрасила веки яркими тенями и подчеркнула губы

Терон и Бэрримор были рады увидеть друг друга. Шарлиз поблагодарила коллегу за приглашение на шоу и решилась рассказать о личном. Актриса призналась, что очень давно не занималась сексом с мужчиной. Последние отношения у звезды были с Шоном Пенном, они закончились в 2015 году. Однако Терон довольна своей жизнью и ничуть не жалеет об отсутствии мужчины.

«Я одна уже больше пяти лет, но не чувствую себя одинокой. Просто с появлением детей в моей жизни приоритеты изменились. Быть родителем — большая работа. Но, знаешь, в конце дня я ложусь в постель и думаю, что не хотела бы, чтобы этот день прошел иначе», - поделилась мыслями Шарлиз.

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