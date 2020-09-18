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    Шоу-биз

    Шарлиз Терон призналась, что уже пять лет не занималась сексом с мужчиной

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    Актриса Шарлиз Терон&nbsp; - Шарлиз Терон призналась, что уже пять лет не занималась сексом с мужчиной
    Актриса Шарлиз Терон 

    Актриса отметила, что готова ходить на свидания, но пока не получала предложений

    Звезда фильма «Взрывная блондинка» Шарлиз Терон стала героиней нового ток-шоу коллеги The Drew Barrymore Show. Шарлиз вышла на связь из своего особняка в Голливуде. Актриса выглядела весьма эффектно. Она надела черную блузку, подвела брови, накрасила веки яркими тенями и подчеркнула губы

    Терон и Бэрримор были рады увидеть друг друга. Шарлиз поблагодарила коллегу за приглашение на шоу и решилась рассказать о личном. Актриса призналась, что очень давно не занималась сексом с мужчиной. Последние отношения у звезды были с Шоном Пенном, они закончились в 2015 году. Однако Терон довольна своей жизнью и ничуть не жалеет об отсутствии мужчины.

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    Шарлиз Терон призналась, что уже пять лет не занималась сексом с мужчиной
    Шарлиз Терон призналась, что уже пять лет не занималась сексом с мужчиной
    Шарлиз Терон призналась, что уже пять лет не занималась сексом с мужчиной
    Шарлиз Терон призналась, что уже пять лет не занималась сексом с мужчиной
    Шарлиз Терон призналась, что уже пять лет не занималась сексом с мужчиной
    Шарлиз Терон призналась, что уже пять лет не занималась сексом с мужчиной
    Шарлиз Терон призналась, что уже пять лет не занималась сексом с мужчиной
    Шарлиз Терон призналась, что уже пять лет не занималась сексом с мужчиной
    Шарлиз Терон призналась, что уже пять лет не занималась сексом с мужчиной
    Шарлиз Терон призналась, что уже пять лет не занималась сексом с мужчиной
    Шарлиз Терон призналась, что уже пять лет не занималась сексом с мужчиной
    Шарлиз Терон призналась, что уже пять лет не занималась сексом с мужчиной
    Шарлиз Терон призналась, что уже пять лет не занималась сексом с мужчиной
    Шарлиз Терон призналась, что уже пять лет не занималась сексом с мужчиной
    Шарлиз Терон призналась, что уже пять лет не занималась сексом с мужчиной
    Шарлиз Терон призналась, что уже пять лет не занималась сексом с мужчиной
    Шарлиз Терон призналась, что уже пять лет не занималась сексом с мужчиной
    Шарлиз Терон призналась, что уже пять лет не занималась сексом с мужчиной
    Шарлиз Терон призналась, что уже пять лет не занималась сексом с мужчиной
    Шарлиз Терон призналась, что уже пять лет не занималась сексом с мужчиной
    Шарлиз Терон призналась, что уже пять лет не занималась сексом с мужчиной
    Шарлиз Терон призналась, что уже пять лет не занималась сексом с мужчиной
    Шарлиз Терон призналась, что уже пять лет не занималась сексом с мужчиной
    Шарлиз Терон призналась, что уже пять лет не занималась сексом с мужчиной
    Шарлиз Терон призналась, что уже пять лет не занималась сексом с мужчиной
    Шарлиз Терон призналась, что уже пять лет не занималась сексом с мужчиной
    Шарлиз Терон призналась, что уже пять лет не занималась сексом с мужчиной
    Шарлиз Терон призналась, что уже пять лет не занималась сексом с мужчиной

     «Я одна уже больше пяти лет, но не чувствую себя одинокой. Просто с появлением детей в моей жизни приоритеты изменились. Быть родителем — большая работа. Но, знаешь, в конце дня я ложусь в постель и думаю, что не хотела бы, чтобы этот день прошел иначе», - поделилась мыслями Шарлиз.

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

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