Рис, макароны, маргарин: названы продукты, которые могут испортить женщинам здоровье и внешность



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Употребление некоторых продуктов должно особенно тщательно контролироваться женщинами, считают диетологи

Эксперты назвали их – это макароны, рис, сахар, маргарин и жареные изделия.



Жареные блюда.

По мнению специалистов, изложенному в прессе, жареные продукты способны портить работу желудка и кишечника, а также быть фактором усиления целлюлита и кожных проблем. Употребление жареных блюд может способствовать увеличению выработки инсулина в поджелудочной железе. Это, в свою очередь, активизирует производство мужских гормонов – андрогенов, которые стимуляируют деятельность сальных желез, что приводит к избыточной продукции кожного сала. Кожное сало забивает поры кожи, и это привлекает бактерии, вызывающие появление воспалений, угревой сыпью.

Слишком активное потребление этих продуктов может породить именно у женщин проблемы с сердечно-сосудистой системой. Было обнаружено, что женщины из числа страстных любительниц макаронных изделий и хлеба в два раза чаще страдают от сердечно-сосудистых заболеваний. Употребление макарон, как и многих других мучных блюд, способствует повышению уровня глюкозы в крови. Для женщин это может представлять собой особую опасность, поскольку в их организме процессы повышения уровня глюкозы и без того активизируются под воздействием полового гормона эстрогена. Нарушения нормального баланса сахара в крови оказывают пагубное влияние на здоровье женского сердца.

Диетологи советуют выбирать диетические хлебцы, отруби и черный хлеб, богатые клетчаткой.

Маргарин.

Этот продукт содержит большое количество трансжиров - дешевых видов жиров, состоящих из трансизомеров жирных кислот. Трансжиры получают таким способом переработки, который делает их опасными для здоровья сосудистой системы и сердца – они способствуют быстрому накоплению холестерина. Было установили, что в тех случаях, когда в рационе женщин более 2% калорий приходится на трансжиры, их риск инфарктов, инсультов и ишемической болезни сердца сразу резко повышается.

Белый рис.

Некоторые ученые считают, что в возрасте после 40 лет женщинам нужно отказаться от регулярного потребления риса. Он относится к продуктам, богатым рафинированными углеводами, которые увеличивают содержание сахара в крови. С процессом повышения глюкозы в женском организме связано развитие многих проблем, от появления лишнего веса до диабета.

Сахар.

Частое употребление сладкого ускоряет старение кожи, способствуя разрушению коллагена – белка, обеспечивающего коже ровность, гладкость и упругость. Помимо коллагена, сахар может разрушительно действовать и на волокна другого белка, эластина, в результате чего кожа становится вялой, безжизненной, склонной к птозу. С возрастом образование коллагена и эластина организмом естественным образом понижается, и съедаемый в большом количестве сахар лишь ускоряет процесс возрастных изменений с кожей.

Джерело: Medikforum.ru