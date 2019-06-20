Новый возлюбленный Ани Лорак ранее бросил украинскую певицу, родившую ему сына



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Ани Лорак

Выступающая в России украинская певица не комментирует отношения с Егором Глебом

Бойфрендом 40-летней Ани Лорак стал 26-летний саунд-продюсер Black Star Inc Егор Глеб. Как стало известно, музыкант был женат на украинской певице Татьяне Решетняк, выступающей под псевдонимом Tayanna. Их брак продлился три года.

Артистка воспитывает от бывшего мужа шестилетнего сына Даниэля. В интервью Славе Демину для его шоу «Слава+» Татьяна заявила, что Егор почти не участвует в воспитании мальчика.

«Сейчас он наплывами появляется в жизни Даниэля: он приходит к сыну, поиграл-поиграл со словами «Боже, это мой сын, я его обожаю, это моя вселенная», а через два дня снова, как волна, исчезает на полгода», — рассказала певица.

По словам Татьяны, Егор не был верным мужем, он нередко приходил домой выпившим и в губной помаде. Сейчас Решетняк не хочет ни в чем винить бывшего мужа. «У него такая жизнь, он так воспринимает эту ситуацию. Видимо, у него нет инстинкта отца или ощущения отцовства, поэтому он так живет», – высказалась певица.

Татьяна Решетняк с сыном instagram.com/tayanna_reshetnyak

Ани Лорак не комментирует отношения с Егором Глебом, однако она сама первая опубликовала их романтичное фото.





Джерело: Cosmopolitan