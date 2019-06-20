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    Коротенькие шорты и топ: Эшли Грэм снялась в яркой фотосессии для глянца

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    Эшли Грэм - Коротенькие шорты и топ: Эшли Грэм снялась в яркой фотосессии для глянца
    Эшли Грэм
    allure.com

    Известная американская plus-size модель Эшли Грэм в очередной раз доказала, что если у тебя есть лишние килограммы - это не повод комплексовать

    31-летняя модель plus size Эшли Грэм стала героиней июльского номера издания Аllure, украсив его обложку. 

    На снимках, опубликованных в изданиях Эшли примерила несколько образов, но все они были достаточно яркими, как и ее макияж.

    Так, Грэм позировала в черном боди и свитере, коротеньких трикотажных разноцветных шортиках и топе, а также в легком платье в горошек.

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    Коротенькие шорты и топ: Эшли Грэм снялась в яркой фотосессии для глянца
    Коротенькие шорты и топ: Эшли Грэм снялась в яркой фотосессии для глянца
    Коротенькие шорты и топ: Эшли Грэм снялась в яркой фотосессии для глянца
    Коротенькие шорты и топ: Эшли Грэм снялась в яркой фотосессии для глянца
    Коротенькие шорты и топ: Эшли Грэм снялась в яркой фотосессии для глянца
    Коротенькие шорты и топ: Эшли Грэм снялась в яркой фотосессии для глянца
    allure.com

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