Коротенькие шорты и топ: Эшли Грэм снялась в яркой фотосессии для глянца
Эшли Грэм
allure.com
Известная американская plus-size модель Эшли Грэм в очередной раз доказала, что если у тебя есть лишние килограммы - это не повод комплексовать31-летняя модель plus size Эшли Грэм стала героиней июльского номера издания Аllure, украсив его обложку.
На снимках, опубликованных в изданиях Эшли примерила несколько образов, но все они были достаточно яркими, как и ее макияж.
Так, Грэм позировала в черном боди и свитере, коротеньких трикотажных разноцветных шортиках и топе, а также в легком платье в горошек.
allure.com