Джамала подвела итоги своего десятилетия на сцене



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Певица вспомнила провокации российских журналистов на Евровидении

В программе «Светская жизнь» Джамала откровенно заявила, что 2016 год был не совсем удачным для участия Украины в конкурсе. Тогда агрессивная политика РФ была в разгаре, поэтому артистка оказалась под прицелом российских СМИ, которые пытались взять у нее интервью.

«Моя страна была в огне. Не самое лучшее, наверное, было время ехать. Мне было сложно выдержать это испытание, потому что за кулисами все очень провоцировали», – рассказала Джамала.

Кроме этого, песня украинской певцы «1944» также привлекала внимание журналистов благодаря истории о принудительном выселении крымских татар с полуострова. Поэтому часто победу Джамалы называли политической.

Даже во время завтрака на участницу Евровидения-2016 поджидали репортеры, которые стремились взять эксклюзивный комментарий об отношении к войне и агрессивной политике России. Не реагировать на все провокации, как утверждает Джамала, было очень сложно.

«Это было постоянно, даже во время завтрака. Канал «Россия» ходил за мной: я с овсянкой, а они с микрофоном. Было действительно сложно. Я помню, что у меня одна мысль в голове: «Я победить». Я настроила себя так, что просто не имела права проиграть, не имела права вернуться без победы, все», – поделилась Джамала.

Однако любые перипетии не повлияли на выступление Джамалы. Артистка триумфально вышла на сцену и чувственно исполнила композицию «1944».

Но это лишь одна из многочисленных страниц 10-летней истории Джамалы на сцене. Сравнивая себя с Джамалой образца 2009 года певица видит определенный рост, однако не взросления.

«Внутри я осталась бунтаркой, эмоциональность у меня осталась и не стерлась разочарованиями, которые были на протяжении 10 лет ... В конце концов, я решила, что на нашей сцене хватает девушек, которые очень точно совмещают яркий образ - Полякова, Юлия Санина. Со временем мне стало удобнее быть комфортной для себя », - говорит артистка.