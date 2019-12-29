  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Возлюбленный экс-солистки «Виа Гры» выгнал ее на улицу с ребенком

    • Розсилка
    <p>29-летняя Миша Романова воспитывает годовалого сына Мартина</p> <div></div> - Возлюбленный экс-солистки «Виа Гры» выгнал ее на улицу с ребенком

    29-летняя Миша Романова воспитывает годовалого сына Мартина

    Фото: instagram.com/misharomanova

    Поп-звезда рассталась с бойфрендом еще до появления малыша на свет

    Бывшая солистка «Виа Гры» Миша Романова призналась, что мужчина жестоко обошелся с ней и с совместным ребенком. Миша намекала в одном из интервью, что родила сына от украинского режиссера, не став углубляться в подробности.

    Теперь певица рассказала, что осталась без квартиры с маленьким сыном. «Отец моего ребенка выставил нас на улицу. Видимо, ему не понравилось что-то сказанное мной в интервью. Не знаю, на что он обиделся, ведь я не называла его имени», - поделилась Миша в эфире YouTube-шоу «Ходят слухи».

    1 з 20
    на весь екран згорнути
    Возлюбленный экс-солистки «Виа Гры» выгнал ее на улицу с ребенком
    Возлюбленный экс-солистки «Виа Гры» выгнал ее на улицу с ребенком
    Возлюбленный экс-солистки «Виа Гры» выгнал ее на улицу с ребенком
    Возлюбленный экс-солистки «Виа Гры» выгнал ее на улицу с ребенком
    Возлюбленный экс-солистки «Виа Гры» выгнал ее на улицу с ребенком
    Возлюбленный экс-солистки «Виа Гры» выгнал ее на улицу с ребенком
    Возлюбленный экс-солистки «Виа Гры» выгнал ее на улицу с ребенком
    Возлюбленный экс-солистки «Виа Гры» выгнал ее на улицу с ребенком
    Возлюбленный экс-солистки «Виа Гры» выгнал ее на улицу с ребенком
    Возлюбленный экс-солистки «Виа Гры» выгнал ее на улицу с ребенком
    Возлюбленный экс-солистки «Виа Гры» выгнал ее на улицу с ребенком
    Возлюбленный экс-солистки «Виа Гры» выгнал ее на улицу с ребенком
    Возлюбленный экс-солистки «Виа Гры» выгнал ее на улицу с ребенком
    Возлюбленный экс-солистки «Виа Гры» выгнал ее на улицу с ребенком
    Возлюбленный экс-солистки «Виа Гры» выгнал ее на улицу с ребенком
    Возлюбленный экс-солистки «Виа Гры» выгнал ее на улицу с ребенком
    Возлюбленный экс-солистки «Виа Гры» выгнал ее на улицу с ребенком
    Возлюбленный экс-солистки «Виа Гры» выгнал ее на улицу с ребенком
    Возлюбленный экс-солистки «Виа Гры» выгнал ее на улицу с ребенком
    Фото: instagram.com/misharomanova

     «Я даже не знала, что это была аренда, просто он нам предоставлял жилье. Тогда он мне сказал: «Плати сама за аренду или отправь счет тем, кто тебя поддерживает. Увидимся через 16 лет», - вспомнила ту историю исполнительница.

     Читайте также: Бывший королевский повар рассказал, почему принцесса Диана встречала Рождество одна

     

    знаменитости певица шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ