Возлюбленный экс-солистки «Виа Гры» выгнал ее на улицу с ребенком



Розсилка ВІДПРАВИТИ

29-летняя Миша Романова воспитывает годовалого сына Мартина Фото: instagram.com/misharomanova

Поп-звезда рассталась с бойфрендом еще до появления малыша на свет

Бывшая солистка «Виа Гры» Миша Романова призналась, что мужчина жестоко обошелся с ней и с совместным ребенком. Миша намекала в одном из интервью, что родила сына от украинского режиссера, не став углубляться в подробности.

Теперь певица рассказала, что осталась без квартиры с маленьким сыном. «Отец моего ребенка выставил нас на улицу. Видимо, ему не понравилось что-то сказанное мной в интервью. Не знаю, на что он обиделся, ведь я не называла его имени», - поделилась Миша в эфире YouTube-шоу «Ходят слухи».

«Я даже не знала, что это была аренда, просто он нам предоставлял жилье. Тогда он мне сказал: «Плати сама за аренду или отправь счет тем, кто тебя поддерживает. Увидимся через 16 лет», - вспомнила ту историю исполнительница.