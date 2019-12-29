Настя Каменских в дерзком комбинезоне восхитила поклонников



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Фото: instagram.com/kamenskux

Певица примерила наряд в стиле диско

32-летняя Настя Каменских выбрала эффектный образ для появления в суперфинале десятого сезона украинского шоу «Х-Фактор». Она взобралась на стол, где приняла провокационную позу. Супруга Потапа надела комбинезон цвета металлик, который подчеркнул ее стройную фигуру.

Поклонники пришли в восторг от нового эпатажного образа Каменских и засыпали ее комплиментами.

«Воу-воу-воу, полегче», «Покажи им, детка», «Богиня дискотеки», «Красотка! Классный комбез», «Смотрю сейчас Х-Фактор, прекрасные жюри, прекрасные выступления. Спасибо вам за то, что вы делаете!», «Очень идет такая стрижка», – написали фолловеры.