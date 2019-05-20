Джамала привела сына на съемки «Голос. Діти»



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Джамала

Украинская певица является тренерам пятого сезона проекта

Премьера пятого сезона «Голос. Діти» состоится уже в это воскресенье. Как известно, тренерами нового сезона стали Дзидзьо, Джамала и солисты группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева и Позитив. Пока телезрители премьеру, в Киеве уже завершились съемки этапа «Песня за жизнь».

Это волнительный и ответственный этап не только для участников, но и для тренеров. Юные вокалисты поют решающую сольную песню, после которой они либо пройдут в прямой эфир, либо их участие в проекте закончится. Сложный выбор предстоит сделать именно звездным наставникам, которые должны выбрать два самых сильных голоса в своей команде, а с двумя другими участниками попрощаться.

Поэтому в этот съемочный день Джамала появилась на площадке не одна, а с маленьким сыном Эмиром-Рахманом. Перед съемками малыш даже успел посидеть в мамином звездном кресле.

«Впервые Эмир-Рахман был на съемках «Голос. Діти», когда ему было две недели, тогда как раз снимали финальный выпуск сезона. А сегодня он пришел поддержать меня на «Голос. Діти», – написала в микроблоге Джамала.

Джерело: Комсомольска Правда в Украине