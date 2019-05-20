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    Шоу-биз

    Джамала привела сына на съемки «Голос. Діти»

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    Джамала - Джамала привела сына на съемки «Голос. Діти»
    Джамала

    Украинская певица является тренерам пятого сезона проекта

    Премьера пятого сезона «Голос. Діти» состоится уже в это воскресенье. Как известно, тренерами нового сезона стали Дзидзьо, Джамала и солисты группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева и Позитив. Пока телезрители премьеру, в Киеве уже завершились съемки этапа «Песня за жизнь».

    Это волнительный и ответственный этап не только для участников, но и для тренеров. Юные вокалисты поют решающую сольную песню, после которой они либо пройдут в прямой эфир, либо их участие в проекте закончится. Сложный выбор предстоит сделать именно звездным наставникам, которые должны выбрать два самых сильных голоса в своей команде, а с двумя другими участниками попрощаться.

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    Джамала привела сына на съемки «Голос. Діти»
    Джамала привела сына на съемки «Голос. Діти»
    Джамала привела сына на съемки «Голос. Діти»
    Джамала привела сына на съемки «Голос. Діти»
    Джамала привела сына на съемки «Голос. Діти»

    Поэтому в этот съемочный день Джамала появилась на площадке не одна, а с маленьким сыном Эмиром-Рахманом. Перед съемками малыш даже успел посидеть в мамином звездном кресле.

    «Впервые Эмир-Рахман был на съемках «Голос. Діти», когда ему было две недели, тогда как раз снимали финальный выпуск сезона. А сегодня он пришел поддержать меня на «Голос. Діти», – написала в микроблоге Джамала.

    Джерело: Комсомольска Правда в Украине

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