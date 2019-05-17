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    Шоу-биз

    Эпатажная Maruv и dj Mosimann выпустили видеоклип

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    Эпатажная Maruv и dj Mosimann выпустили видеоклип

    После победы на Нацоборе-2019 и отказала от участия в «Евровидении-2019» Maruv с головой ушла в творчество

    Эпатажная украинская певица Maruv и популярным артист и диджей Mosimann презентовали совместный трек и видеоклип. 

    По словам Maruv, с музыкантом она познакомилась во время съемок в Минске, при этом им сразу удалось найти общий язык.

    «Я узнал о Maruv благодаря ее хиту Drunk Groove, и подумал, что звучание этого трека действительно особенное и даже инновационное. После знакомства мы сразу поладили, много переписывались, и ей понравился один из моих инструменталов с хуком Mon Amour. Мы стали работать вместе, обсуждая идеи по электронной почте», - отметил Mosimann.

    Сама певица осталась очень довольна сотрудничеством. 

    «Съемки клипа прошли отлично. Спасибо большое Mosimann за то, что смело шел на все мои авантюры, и мы в итоге сняли отличную видеоработу. Получилось классно, мы целый год готовили эту песню, и теперь настало ее время! 
    В клипе я на пуантах, я давно об этом мечтала.  Это далось мне не так сложно, всего лишь отбитые пальцы ног и вы сможете ходить и танцевать на пуантах. (смеется). Конечно, до балерин мне далеко, до их подъёмов как они делают фуэте и так далее но в контексте моей танцевальной пластики это выглядит очень красиво и интересно    », - поделилась Аня. 

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    Эпатажная Maruv и dj Mosimann выпустили видеоклип
    Эпатажная Maruv и dj Mosimann выпустили видеоклип
    Эпатажная Maruv и dj Mosimann выпустили видеоклип
    Эпатажная Maruv и dj Mosimann выпустили видеоклип
    Эпатажная Maruv и dj Mosimann выпустили видеоклип
    Эпатажная Maruv и dj Mosimann выпустили видеоклип
    Эпатажная Maruv и dj Mosimann выпустили видеоклип
    Эпатажная Maruv и dj Mosimann выпустили видеоклип
    Эпатажная Maruv и dj Mosimann выпустили видеоклип
    Эпатажная Maruv и dj Mosimann выпустили видеоклип

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