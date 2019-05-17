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    Шоу-биз

    Экс-участница группы «Виа Гра» презентовала клип на песню «Лунная»

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    Экс-участница группы «Виа Гра» презентовала клип на песню «Лунная»

    Композицию для Миши Романовой написал ее друг Макс Барских

    Сегодня состоялась премьера видеоклипа экс-участницы группы «Виа Гра» Миши Романовой на композицию «Лунная».

    Как стало известно Scotch, автором композиции «Лунная» стал друг детства Макс Барских и Anа Bаston. Украинский артист не только помогает певице с выбором композиций, но и сам вдохновляется своей протеже.

    «Я влюблен в тембр голоса Миши за его уникальную способность перемещать слушателя в пространство, где нет суеты и всего того, от чего мы хотим укрыться. Эту песню мы создавали с большой любовью и трепетом», - так комментирует артист выход новой композиции Миши Романовой.

    По словам Миши Романовой, песня «Лунная»  расскажет меломанам о мгновении, которое останется в памяти навсегда.

    «В ней вся безмятежность и отчаяние влюбленных душ. Когда за каждый вздох, каждый взгляд, каждое мгновение рядом можно отдать абсолютно всё. "Макс написал её для меня, находясь в Америке. Когда я получила демо, то переслушивала по кругу много раз. Каждый раз удивляясь, насколько точно он передал в этой песне все оттенки моих чувств», - отметила певица.

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