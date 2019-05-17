Продюсер группы «Грибы» Юрий Бардаш снял клип и обратился к президенту Украины: Вова, нужен Plan Б!



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Юрий Бардаш

Накануне инаугурации Владимира Зеленского «хайпануть» решили все, даже музыканты

Юрий Бардаш, известный украинский продюсер и участник группы «Грибы» в конце прошлого года презентовал сольный проект Youra и выпустил мини-альбом, а сегодня презентовал новое видео на песню Gruzovik.

На своей странице в соцсети, шоумен своеобразно презентовал новую видеоработу.

«Политика слишком серьезное дело, чтобы доверять политикам. Вова, нужен Plan Б!», - написал Юрий Бардаш.

Стоит отметить, что в видеоклипе на песню Gruzovik рассказывается история мирных граждан, которые восстали против системы, скручивают чиновников-коррупционеров и на грузовике везут возводить мост, который никак не могут достроить в столице. Обличающие образы госслужащих, вынужденных насильно заниматься непривычным для них физическим и по-настоящему тяжелым трудом.

Поклонники творчества Юрия Бардаша пришли в восторг от нового трека:

«Бунт против белых воротничков. Мне нравится твой стиль», «Мечта рабочего класса сбылась. Пусть не в реале, но хотя бы в этом клипе», - пишут меломаны в сети.

Напомним, что несколько дней назад Юрий Бардаш презентовал еще один музыкальный проект и дебютный клип - группу «Гаражи» и композицию «Весна».

«Эта музыка — не о красивом. Она о родном: разбитой губе на дискотеке, счастье от покупки первой брендовой шмотки, неудачной любви, вечерней криминальной хронике по ТВ», - так охарактеризовали музыканты свое творчество, называя «Весну» уличным поп-гимном о расставании.