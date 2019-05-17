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    Шоу-биз

    Продюсер группы «Грибы» Юрий Бардаш снял клип и обратился к президенту Украины: Вова, нужен Plan Б!

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    Юрий Бардаш - Продюсер группы «Грибы» Юрий Бардаш снял клип и обратился к президенту Украины: Вова, нужен Plan Б!
    Юрий Бардаш

    Накануне инаугурации Владимира Зеленского «хайпануть» решили все, даже музыканты

    Юрий Бардаш, известный украинский продюсер и участник группы «Грибы» в конце прошлого года презентовал сольный проект Youra и выпустил мини-альбом, а сегодня презентовал новое видео на песню Gruzovik. 

    На своей странице в соцсети, шоумен своеобразно презентовал новую видеоработу.

    «Политика слишком серьезное дело, чтобы доверять политикам. Вова, нужен Plan Б!», - написал Юрий Бардаш.

    Стоит отметить, что в видеоклипе на песню Gruzovik рассказывается история мирных граждан, которые восстали против системы, скручивают чиновников-коррупционеров и на грузовике везут возводить мост, который никак не могут достроить в столице. Обличающие образы госслужащих, вынужденных насильно заниматься непривычным для них физическим и по-настоящему тяжелым трудом.

    Поклонники творчества Юрия Бардаша пришли в восторг от нового трека: 

    «Бунт против белых воротничков. Мне нравится твой стиль», «Мечта рабочего класса сбылась.  Пусть не в реале, но хотя бы в этом клипе», - пишут меломаны в сети.

    Напомним, что несколько дней назад Юрий Бардаш презентовал еще один музыкальный проект и дебютный клип - группу «Гаражи» и композицию «Весна»

    «Эта музыка — не о красивом. Она о родном: разбитой губе на дискотеке, счастье от покупки первой брендовой шмотки, неудачной любви, вечерней криминальной хронике по ТВ», - так охарактеризовали музыканты свое творчество, называя «Весну» уличным поп-гимном о расставании. 

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