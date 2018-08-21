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    Шоу-биз

    Джамала записала новый трек и похвасталась им в сети

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    Джамала - Джамала записала новый трек и похвасталась им в сети
    Джамала

    Новая композиция украинской певицы называется Nevermind

    Певица рассказала в сети, что идею создать совместную песню подал Иван Клименко.

    «В один прекрасный день мне позвонил Ваня Клименко и сказал, что у него есть прикольная демка, в которой пока нет мелодии и текста, только барабаны. Вот такой вот чистый холст, на котором нужно что-то написать. Меня очень вдохновил грув, поэтому все пришло очень быстро», - написала Джамала в соцсети.

    Также артистка отметила, что ей удалось написать мелодию и текст за десять минут.


    «После того, как мы переслушали трек, я предложила изменить пару моментов, но Ваня сказал, что ему все нравится и не нужно ничего менять. Я всегда стараюсь улучшать песню до бесконечности, хоть и говорят, что «лучшее - враг хорошего». Теперь когда меня начинает терзать перфекционизм, я вспоминаю слова Теренса Мартина: «не нужно жениться на песне», - рассказала артистка.

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