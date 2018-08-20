Первые травмы: Слава Каминская может не выйти на паркет шоу «Танцы со звездами»



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Слава Каминская

Солистка группы «НеАнгелы» серьезно травмировалась во время подготовки к проекту

Шесть дней осталось до старта популярного шоу «Танцы со звездами» и украинские звезды активно готовятся в певому выходу на паркет. Но на данный момент участие солистки группы «НеАнгелы» в шоу оказалось под вопросом.

Как стало известно Scotch, во время одной из репетиций Слава Каминская серьезно травмировалась и была вынуждена обратиться за медицинской помощью.

ЧП произошло во время исполнения хореографической поддержки.

«Ну вот зачем мне в 34 года эта акробатика? А чтобы красиво было и чтобы все ахнули. В результате пока ахнула и охнула только я и все, кто видел этот полет над "гнездом кукушки". Обидно, что эту поддержку мы отлично выполняли и не один раз. Как сглазил кто-то», – пожаловалась Слава Каминская.

По словам артистки, после падения она почувствовала страшную боль.

«Знаете, когда от удара забываешь, как дышать? А потом вспоминаешь, но так больно, будто все ребра переломаны и ими же повреждены легкие. Стонешь, как какой-то сбитый баклан и ничего не можешь поделать. В позе циркового бобра меня госпитализировали, где я обрыдалася от своей беспомощности и болей в районе всей моей больной души и тела. Прошла куча времени, а дышать по-прежнему больно. А в районе поясницы вообще не описать словами, что происходит при малейшем повороте», – отметила Слава.

Также Каминская рассказала, что медики порекомендовали избегать физических нагрузок на протяжении 10 дней.

Сможет ли Слава выйти на паркет на следующей неделе пока остается под вопросом.

Напомним, что кроме Каминской в шоу согласились принять участие: грузинский красавец Иракли Макацария, украинская телеведущая Маша Ефросинина, известный боксер Денис Беринчик, экс-ведущая проекта «Зважені та щасливі» Анита Луценко, юморист Игорь Ласточкин, американская звезда американских Dancing with the stars Дмитрий Чаплин. актер Павел Вишняков и подопечная продюсерского центра Mozgi молодая певица Michelle Andrade, украинский ресторатор Николай Тищенко, очаровательная Злата Огневич, телеведущая Леся Никитюк, Павел Зибров, Оксана Марченко и dj Nana.