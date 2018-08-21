Эффектные наряды знаменитостей на церемонии награждения MTV Video Awards 2018



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Откровенные платья знаменитостей

В Нью-Йорке состоялась церемония вручения премии MTV Video Music Awards. Главными звездами вечера стали те, кто не побоялся рискнуть, показав то, что обычно принято скрывать

Премия MTV Video Music Awards всегда считалась светским вечером на грани фола. Пока одни выходили на красную дорожку в вечерних платья, достойных «Оскара» или «Грэмми», другие - максимально оголялись, смущая даже видавших виды фотографов. Яркие шоу и трибьюты на сцене чередовались с острыми шутками ведущих и безумными выходками самих звезд. Именно на VMA когда-то Мадонна поцеловалась с Бритни Спирс и Кристиной Агилерой, там же, в 2009-м, Канье Уэст публично оскорбил Тейлор Свифт, развязав многолетнюю войну.

На этот раз звезды вновь были готовы удивлять, пусть и в масштабе, в разы уступающем предыдущим годам. За парад «обнаженки» на красной дорожке отвечали Ники Минаж, Эмбер Роуз и Блейк Чайна, долю эпатажа внесла Cardi B, появившись на сцене, кормя грудью «младенца» (эффектно превратившегося в статуэтку VMA), комичный стенд-ап на сцене устроили Блейк Лайвли и Анна Кендрик, а за романтику отвечали пары - Кайли Дженнер и Трэвис Скотт, Ариана Гранде и Пит Дэвидсон, Ноа Сайрус и Lil Xan.

Особенно ярко выступила на MTV VMA Дженнифер Лопес. Певица получила специальную награду имени Майкла Джексона - Vanguard Video Awards, а также победила в номинации «Лучшая Коллаборация» вместе с DJ Khaled и Cardi B. Издание Billboard уже успело назвать выступление Лопес одним из лучших на церемонии MTV. Поддержать ее в этот вечер пришли мать Гваделупе, дети Макс и Эмма, а также ее возлюбленный Алекс Родригес с дочерью.

Джерело: Hello!