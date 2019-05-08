Джессика Честейн о новых сериях «Игры престолов»: Изнасилование - плохой инструмент для развития персонажа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Актриса раскритиковала сюжетную линию сериала в соцсети

В четвертом эпизоде заключительного сезона «Игры престолов» зрители увидели разговор между Сансой Старк и Псом, где героиня Софи Тёрнер рассудила, что пережитые страдания помогли ей стать сильнее.

Возможно, на кого-то эта сцена и произвела впечатление, но только не на Джессику Честейн, которая в своем Twitter-аккаунте обрушилась на сериал с критикой.

Звезда «Темного Феникса» присоединилась к множеству недовольных зрителей. Однако Джессика Честейн раскритиковала не плохую компьютерную графику, неоправданные смерти или глупость персонажей, а одну конкретную сцену с Псом и Сансой Старк.

Когда леди Винтерфелла ответила герою, что без Мизинца, Рамси Болтона и всех остальных тягот жизни она так бы и осталась пташкой на всю жизнь, Честейн с этим не согласилась.

«Изнасилование — это плохой инструмент для развития персонажа. Оно никого не делает сильнее. Женщина не нуждается в насилии, чтобы превратиться в бабочку. Пташка всегда была Фениксом. Ее сила исходит от нее самой», — написала звезда.

Пожалуй, этим заявлением актриса убила двух зайцев: показала свою активную гражданскую позицию и одновременно напомнила о скорой премьере фильма «Люди Икс: Темный Феникс». Софи сыграла в кинокомиксе Джин Грей, в которую во время неудачной миссии вселяется опасная космическая сущность, а Джессика исполнила роль антагонистки, манипулирующей сознанием героини. «Игра престолов» завершится в конце мая, а 6 июня зрители смогут посмотреть картину от студии Fox на больших экранах.

Джерело: popcornnews