Брэда Питта рассмешили слухи о воссоединении с Дженнифер Энистон



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Актера подловили папарацци и задали несколько животрепещущих вопросов

После того как 55-летний Брэд Питт развёлся с Анджелиной Джоли и пришёл на праздничную вечеринку к Дженнифер Энистон, поклонники и таблоиды только и делали, что искали признаки скорого воссоединения бывших супругов. Однако сам актёр лишь посмеялся над этими слухами.

Папарацци удалось подловить звезду фильма «Однажды в Голливуде» и задать вопрос о том, собирается ли тот вернуться к Дженнифер.

Актёр засмеялся и прежде чем попрощаться с фотографом и сесть в автомобиль, пробормотал: «О, боже мой». Таблоиды не желают оставлять идею о воссоединении бывших возлюбленных, и причиной тому являются слухи и заверения анонимных источников. Только недавно один из инсайдеров поделился с изданием The Sun сообщением, будто бы Питт подарил Энистон дом за 75 млн долларов, в котором они жили, будучи женатыми.

Среди поклонников тоже есть те, кто аргументирует возможность нового романа между Брэдом и Дженнифер его появлением на вечеринке в честь 50-летия актрисы. Однако источник издания People нашёл своё объяснение его присутствию рядом с Энистон в тот вечер: «Они сохранили дружеские отношения, и его не пригласили бы, будь всё иначе. Это была важная ночь для Джен, и рядом с ней собрались важные для неё люди. Брэд тоже является одним из них, так что, естественно, он захотел прийти».

И Брэд Питт, и Дженнифер Энистон развелись со своими супругами несколько лет назад, но до сих пор остаются одинокими. Если актёр никак не комментировал свою личную жизнь, то звезда «Несносных боссов» объяснила, что сосредоточилась на работе и не пыталась целенаправленно искать новую любовь.

Джерело: popcornnews