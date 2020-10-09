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    Шоу-биз

    Ким Кардашьян в невидимом топе ошеломила мужчин огромной грудью

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    <p>39-летняя инстадива Ким Кардашьян сумела превратить спортивный костюм в сексуальный предмет гардероба</p> <div></div> - Ким Кардашьян в невидимом топе ошеломила мужчин огромной грудью

    39-летняя инстадива Ким Кардашьян сумела превратить спортивный костюм в сексуальный предмет гардероба

    instagram.com/kimkardashian/

    Светская львица приняла пикантную позу, продемонстрировав красивый бюст

    Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» выпустила собственную линейку домашней одежды. Спортивные костюмы из мягкой ткани, по мнению Ким, впечатляюще подчеркивают женственные формы своей обладательницы. Это популярная брюнетка продемонстрировала лично.

    Светская львица облачилась в спортивный костюм с джогерами и худи на молнии телесного оттенка. Под комплект теледива надела откровенный топ, который подчеркнул ее пышную грудь.

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    Ким Кардашьян в невидимом топе ошеломила мужчин огромной грудью
    Ким Кардашьян в невидимом топе ошеломила мужчин огромной грудью
    Ким Кардашьян в невидимом топе ошеломила мужчин огромной грудью
    instagram.com/kimkardashian/

    Фанаты засыпали звезду комплиментами. Они отметили, что Ким хороша и сексуальна в любой одежде. «Ты такая горячая!», «Есть ли что-то, в чем ты будешь выглядеть некрасивой?!», «Шикарная грудь!», «Канье не заревнует?», «Ты секси-красотка!» — эмоционально отреагировали поклонники Кардашьян.

    Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

    Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает

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