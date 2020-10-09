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    Шоу-биз

    Копия мамы: дочь Моники Беллуччи в изящном платье снялась для глянца

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    <p>53-летний актер Венсан Кассель похвастался своей 16-летней дочерью Девой</p> <div></div> - Копия мамы: дочь Моники Беллуччи в изящном платье снялась для глянца

    53-летний актер Венсан Кассель похвастался своей 16-летней дочерью Девой

    instagram.com/devacassel_/

    Юная красотка попала на обложку глянца

    Начинающей модели передались обаяние отца и завораживающая внешность матери. Дева унаследовала роскошные волосы, проникновенный взгляд и грацию Моники Беллуччи.

    Фотомодель примерила игривое мини-платье в горошек. Пикантный корсет подчеркнул стройную талию Девы. Визажисты превратили длинные пряди девушки в эффектные локоны. Наследница кинозвезд сделала нежный макияж в песочных тонах. Ее веки украсили золотые тени, а пухлые губы – бежевая помада с розоватым отливом.

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    Копия мамы: дочь Моники Беллуччи в изящном платье снялась для глянца
    Копия мамы: дочь Моники Беллуччи в изящном платье снялась для глянца
    instagram.com/devacassel_/

    Дева пошла по стопам Беллуччи. Актриса впервые позировала на обложке ELLE 31 год назад. Кассель восхитился работой дочери. Исполнитель главной роли в фильме «Необратимость» опубликовал кадр с Девой в Instagram stories и сопроводил его эмодзи в виде сердечка.

    Модель очаровала поклонников. «Невероятная!», «Потрясающая, вся в маму!», «Нежная и невинная! Вот она, натуральная красота», «Экстраординарная девушка», «Повезло с генами!», «Гордость своей семьи», - прокомментировали пользователи Сети.

    Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

    Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает

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