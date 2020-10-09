Копия мамы: дочь Моники Беллуччи в изящном платье снялась для глянца



Розсилка ВІДПРАВИТИ

53-летний актер Венсан Кассель похвастался своей 16-летней дочерью Девой instagram.com/devacassel_/

Юная красотка попала на обложку глянца

Начинающей модели передались обаяние отца и завораживающая внешность матери. Дева унаследовала роскошные волосы, проникновенный взгляд и грацию Моники Беллуччи.

Фотомодель примерила игривое мини-платье в горошек. Пикантный корсет подчеркнул стройную талию Девы. Визажисты превратили длинные пряди девушки в эффектные локоны. Наследница кинозвезд сделала нежный макияж в песочных тонах. Ее веки украсили золотые тени, а пухлые губы – бежевая помада с розоватым отливом.

Дева пошла по стопам Беллуччи. Актриса впервые позировала на обложке ELLE 31 год назад. Кассель восхитился работой дочери. Исполнитель главной роли в фильме «Необратимость» опубликовал кадр с Девой в Instagram stories и сопроводил его эмодзи в виде сердечка.

Модель очаровала поклонников. «Невероятная!», «Потрясающая, вся в маму!», «Нежная и невинная! Вот она, натуральная красота», «Экстраординарная девушка», «Повезло с генами!», «Гордость своей семьи», - прокомментировали пользователи Сети.

Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает