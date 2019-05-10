  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Эд Ширан и Джастин Бибер выпустили совместный сингл I Don’t Care

    • Розсилка
    <span>Джастин Бибер и Эд Ширан</span> - Эд Ширан и Джастин Бибер выпустили совместный сингл I Don’t Care
    Джастин Бибер и Эд Ширан

    В последнее время Джастин Бибер крайне редко радует поклонников новой музыкой, но ради новой коллаборации певец сделал исключение

    Звездный тандем Эда Ширана и Джастина Бибера представил новый танцевальный трек I Don’t Care, имеющий все шансы стать одним из главных хитов лета-2019.

    Вероятно, совсем скоро к синглу присоединится и музыкальное видео – еще в конце апреля Бибер тизерил совместные съемки с Шираном на фоне зеленого экрана.

    Стоит отметить, что Эд Ширан и Джастин Бибер уже работали вместе – британский певец, например, поучаствовал в создании текста хита Бибера 2015 года под названием Love Yourself, вошедшего в альбом Purpose.

    Джерело: popcornnews

    Читайте також
    знаменитости артист музыка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ