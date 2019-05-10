Эд Ширан и Джастин Бибер выпустили совместный сингл I Don’t Care

В последнее время Джастин Бибер крайне редко радует поклонников новой музыкой, но ради новой коллаборации певец сделал исключение

Звездный тандем Эда Ширана и Джастина Бибера представил новый танцевальный трек I Don’t Care, имеющий все шансы стать одним из главных хитов лета-2019.

Вероятно, совсем скоро к синглу присоединится и музыкальное видео – еще в конце апреля Бибер тизерил совместные съемки с Шираном на фоне зеленого экрана.

Стоит отметить, что Эд Ширан и Джастин Бибер уже работали вместе – британский певец, например, поучаствовал в создании текста хита Бибера 2015 года под названием Love Yourself, вошедшего в альбом Purpose.