60-летняя Мадонна в парандже шокировала сотрудников аэропорта в Нью-Йорке



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Мадонна

Звезда не устает удивлять

За 60-летней поп-королевой Мадонной давно тянется слава королевы эпатажа. На этот раз певица превзошла саму себя. Она появилась в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке в мусульманской одежде.

Мадонна была замечена в объемной куртке, солнцезащитных очках и черной парандже, полностью покрывавшей голову и лицо. Такой наряд звезда выбрала, чтобы остаться незамеченной в аэропорту.

Фото: LegionMedia

Однако на паспортном контроле поп-исполнительнице все же пришлось снять паранджу. Во время прохождения досмотра Мадонна осталась в серой футболке и брюках. Служба безопасности международного аэропорта не могла допустить, чтобы певица проходила досмотр в таком «маскировочном» наряде.

Фото: LegionMedia

Звезда не устает удивлять. Недавно Мадонна решила открыть резиденцию для интимных концертов в Лондоне и встала на защиту Майкла Джексона после обвинений в педофилии. Певица уверена, что возраст - ее наказание. Мадонна борется с эйджизмом.



