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    Шоу-биз

    60-летняя Мадонна в парандже шокировала сотрудников аэропорта в Нью-Йорке

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    Мадонна&nbsp; - 60-летняя Мадонна в парандже шокировала сотрудников аэропорта в Нью-Йорке
    Мадонна 

    Звезда не устает удивлять

    За 60-летней поп-королевой Мадонной давно тянется слава королевы эпатажа. На этот раз певица превзошла саму себя. Она появилась в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке в мусульманской одежде.

    Мадонна была замечена в объемной куртке, солнцезащитных очках и черной парандже, полностью покрывавшей голову и лицо. Такой наряд звезда выбрала, чтобы остаться незамеченной в аэропорту.

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    Фото: LegionMedia

    Однако на паспортном контроле поп-исполнительнице все же пришлось снять паранджу. Во время прохождения досмотра Мадонна осталась в серой футболке и брюках. Служба безопасности международного аэропорта не могла допустить, чтобы певица проходила досмотр в таком «маскировочном» наряде.

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    Фото: LegionMedia

    Звезда не устает удивлять. Недавно Мадонна решила открыть резиденцию для интимных концертов в Лондоне и встала на защиту Майкла Джексона после обвинений в педофилии. Певица уверена, что возраст - ее наказание. Мадонна борется с эйджизмом.

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    60-летняя Мадонна в парандже шокировала сотрудников аэропорта в Нью-Йорке
    60-летняя Мадонна в парандже шокировала сотрудников аэропорта в Нью-Йорке
    60-летняя Мадонна в парандже шокировала сотрудников аэропорта в Нью-Йорке
    60-летняя Мадонна в парандже шокировала сотрудников аэропорта в Нью-Йорке
    60-летняя Мадонна в парандже шокировала сотрудников аэропорта в Нью-Йорке
    60-летняя Мадонна в парандже шокировала сотрудников аэропорта в Нью-Йорке
    60-летняя Мадонна в парандже шокировала сотрудников аэропорта в Нью-Йорке
    60-летняя Мадонна в парандже шокировала сотрудников аэропорта в Нью-Йорке
    60-летняя Мадонна в парандже шокировала сотрудников аэропорта в Нью-Йорке
    60-летняя Мадонна в парандже шокировала сотрудников аэропорта в Нью-Йорке
    60-летняя Мадонна в парандже шокировала сотрудников аэропорта в Нью-Йорке

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