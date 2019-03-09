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    День рождения Жюльет Бинош: самые эффектные фотосессии актрисы

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    Жюльет Бинош - День рождения Жюльет Бинош: самые эффектные фотосессии актрисы
    Жюльет Бинош

    Сегодня, 9 марта легендарной французской артистке исполняется 55 лет

    Жюльет Бинош родилась в Париже. Ее отец был скульптором и театральным постановщиком, а мама – актрисой, сообщает «Главком».

    «Уже в 10 лет я знала, что буду актрисой. А в 13 лет - впервые вышла на сцену», - вспоминает Бинош работу в профессиональном театре.

    В 19 лет Бинош дебютировала в фильме «Прекрасная свобода». После нескольких работ ее заметил режиссер Андре Тешине и позвал на главную женскую роль в драму «Свидание». Маленькая, хрупкая, гибкая, с фарфоровым лицом и таинственным сиянием во взгляде Жюльет Бинош обладала еще и незаурядным драматическим талантом.

    Картина стала фаворитом Каннского кинофестиваля. Уже 21-летняя Жюльет Бинош была номинирована на «Сезар» и приковала взгляды других именитых режиссеров.

    Через два года она снялась у Филиппа Кауфмана в драме «Невыносимая легкость бытия». Это сделало ее популярной не только среди киноманов, но и среди широкого зрителя.

    В 1991 году Бинош появилась в другом фильме Каракса - «Любовники с Нового моста». В 1993 году героиня Бинош переживает гибель мужа и сына в фильме Кшиштофа Кеслевского «Три цвета: Синий». Жюльет получает высочайшую актерскую награду - Кубок Вольпи за лучшую женскую роль на Венецианском фестивале.

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    День рождения Жюльет Бинош: самые эффектные фотосессии актрисы
    День рождения Жюльет Бинош: самые эффектные фотосессии актрисы
    День рождения Жюльет Бинош: самые эффектные фотосессии актрисы
    День рождения Жюльет Бинош: самые эффектные фотосессии актрисы
    День рождения Жюльет Бинош: самые эффектные фотосессии актрисы
    День рождения Жюльет Бинош: самые эффектные фотосессии актрисы
    День рождения Жюльет Бинош: самые эффектные фотосессии актрисы
    День рождения Жюльет Бинош: самые эффектные фотосессии актрисы
    День рождения Жюльет Бинош: самые эффектные фотосессии актрисы
    День рождения Жюльет Бинош: самые эффектные фотосессии актрисы
    День рождения Жюльет Бинош: самые эффектные фотосессии актрисы
    День рождения Жюльет Бинош: самые эффектные фотосессии актрисы
    День рождения Жюльет Бинош: самые эффектные фотосессии актрисы
    День рождения Жюльет Бинош: самые эффектные фотосессии актрисы
    День рождения Жюльет Бинош: самые эффектные фотосессии актрисы
    День рождения Жюльет Бинош: самые эффектные фотосессии актрисы
    День рождения Жюльет Бинош: самые эффектные фотосессии актрисы
    День рождения Жюльет Бинош: самые эффектные фотосессии актрисы
    День рождения Жюльет Бинош: самые эффектные фотосессии актрисы
    День рождения Жюльет Бинош: самые эффектные фотосессии актрисы
    День рождения Жюльет Бинош: самые эффектные фотосессии актрисы
    День рождения Жюльет Бинош: самые эффектные фотосессии актрисы
    День рождения Жюльет Бинош: самые эффектные фотосессии актрисы
    День рождения Жюльет Бинош: самые эффектные фотосессии актрисы
    День рождения Жюльет Бинош: самые эффектные фотосессии актрисы
    День рождения Жюльет Бинош: самые эффектные фотосессии актрисы

    Еще через три года француженка получает признание в США. Статуэтку «Оскар» ей приносит лента Энтони Мингеллы «Английский пациент».

    В 2011 году за главную роль в ленте Аббаса Кияростами «Копия верна» Жюльет удостоилась премии Каннского фестиваля за лучшую женскую роль.

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