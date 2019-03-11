Алекса Родригеса обвинили в изменах Дженнифер Лопес



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Дженнифер Лопес и Алекс Родригес

54-летний бейсболист Хосе Кансеко готов ответить за свои слова и вызвал Родригеса на боксерский поединок

Как оказалось, далеко не все радостно отреагировали на новость о помолвке 49-летней Дженнифер Лопес с 43-летним Алексом Родригесом. Бывший коллега Алекса, 54-летний бейсболист Хосе Кансеко, как раз был из числа тех, кто выразил опасения относительно предстоящего брака пары.

Узнав о том, что Лопес и Родригес обручились спустя два года отношений, Кансеко опубликовал в своем Twitter несколько разоблачительных постов. В них он утверждает, что Алекс совсем не тот, за кого себя выдает, а также обвиняет его в изменах Дженнифер.

«Бедная девушка, она и понятия не имеет, кто он на самом деле! Алекс Родригес, тебе пора перестать быть куском дерьма! Прекрати изменять Дженнифер. Всего несколько месяцев назад я собственными глазами видел, как он звонил моей бывшей жене Джессике», - заявил Кансеко.

Хосе также добавил, что готов ответить за свои слова и вызвал Родригеса на боксерский поединок. Кроме того, Кансеко также готов пройти тест на детекторе лжи, чтобы доказать, что его слова правдивы.

Напомним, что в субботу Родригес сделал Лопес предложение руки и сердца во время романтического отдыха на Багамских островах. Экс-бейсболист подарил возлюбленной кольцо с огромным бриллиантом, стоимость которого оценивается в более чем 4,5 миллиона долларов. Для Лопес этот брак станет четвертым, а для Родригеса вторым.



