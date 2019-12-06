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    Шоу-биз

    Названы самые кассовые фильмы 2019 года

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    Постер к фильму &laquo;Мстители: Финал&raquo; - Названы самые кассовые фильмы 2019 года
    Постер к фильму «Мстители: Финал»

    В рейтинг попали сразу четыре фильма киновселенной Marvel

    Фильм «Мстители: Финал» собрал более двух миллиардов долларов в прокате и обеспечил себе первое место в списке самых кассовых премьер этого года и всех времен. Супергеройской истории Marvel уступил новый «Король лев», так и не преодолевший отметку в два миллиарда, несмотря на мощную пиар-кампанию, ностальгию зрителей и даже участие Бейонсе. Седьмую строчку занял «Джокер», который за два месяца, прошедших со дня премьеры, успел стать самым прибыльным фильмом с рейтингом R, а его создатели — подразнить зрителей возможным сиквелом.

    Рейтинг самых кассовых фильмов 2019 года выглядит так:

    1. «Мстители: Финал» — $2,797,800,564

    2. «Король лев» — $1,656,309,419

    3. «Человек-паук: Вдали от дома» — $1,131,927,996

    4. «Капитан Марвел» — $1,128,274,794

    5. «История игрушек 4» — $1,073,392,125

    6. «Аладдин» — $1,050,693,953

    7. «Джокер» — $1,048,923,625

    8. «Форсаж: Хоббс и Шоу» — $758,910,100

    9. «Холодное сердце 2» — $742,060,467

    10. «Нэчжа» — $700,547,754

    11. «Блуждающая Земля» — $699,760,773

    12. «Как приручить дракона 3» — $519,896,648

    13. «Малефисента: Владычица тьмы» — $480,565,505

    14. «Оно 2» — $470,287,886

    15. «Покемон. Детектив Пикачу» — $431,705,346

     

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