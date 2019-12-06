  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    50-летняя Лопес хочет еще раз стать матерью

    • Розсилка
    <p>Певица подчеркнула &ndash; сейчас ее дети и дети Алекса дружат между собой</p> <div></div> - 50-летняя Лопес хочет еще раз стать матерью

    Певица подчеркнула – сейчас ее дети и дети Алекса дружат между собой

    instagram.com/jlo/

    Певица полна решимости родить супругу Алексу Родригесу ребенка

    50-летняя американка Дженнифер Лопес намерена родить своему супругу баскетболисту Алексу Родригесу ребенка. В интервью журналу People певица поведала, что уже счастлива быть матерью, но хочет еще ребенка.

    Напомним, Джей Ло воспитывает своих близнецов Эмму и Макса, а также детей мужа от предыдущего брака – Наташу и Эллу.

    1 з 30
    на весь екран згорнути
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    instagram.com/jlo/

    Лопес подчеркнула – ее радует существование большой семьи, однако вопреки всему она хотела бы расширить ее еще больше.

    «Я не знаю, какие у Бога планы, но я хотела бы попробовать. Я открыта для такой возможности!», — призналась она.

    Танцовщица также резюмировала – сейчас ее дети и дети Алекса дружат между собой. В семье почти не возникают проблемы с взаимопониманием, ведь каждый из ребят знает – у взрослых найдется для них порция любви и внимания.

     

    знаменитости дети певица Дженнифер Лопес шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ