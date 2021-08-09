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    Супруга принца Уильяма показала трогательное фото шестилетней дочери

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    Герцог и герцогиня Кембриджские - Супруга принца Уильяма показала трогательное фото шестилетней дочери
    Герцог и герцогиня Кембриджские
    instagram.com/dukeandduchessofcambridge/

    Малышка помогает маме участвовать в необычном проекте

    39-летняя герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон обнародовала новый кадр с шестилетней принцессой Шарлоттой. Невестка британской королевы сама сняла дочь, которая внесла посильный вклад в новый проект под названием «Большой подсчет бабочек».

    Ученые занимаются тем, что изучают, какие виды бабочек живут на территории королевства и ведут их подсчет. Малышка Шарлотта взяла в руки насекомое «красный адмирал». Девочка держала бабочку с удивительной нежностью и трепетом. Крошка-принцесса смотрела на насекомое как на настоящее чудо природы.

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    Супруга принца Уильяма показала трогательное фото шестилетней дочери
    Супруга принца Уильяма показала трогательное фото шестилетней дочери
    Супруга принца Уильяма показала трогательное фото шестилетней дочери
    instagram.com/dukeandduchessofcambridge/

    Шарлотта была одета в футболку нежного голубого оттенка бренда John Lewis, стоимость которой составляет всего 4 фунта стерлингов. Кембриджи часто выбирают одежду из масс-маркета, чтобы подчеркивать свою близость к британским подданным.

    «Мы подсчитываем всех этих невероятных существ, потому что они не только по-настоящему прекрасны, но и чрезвычайно важны», — пояснила Кейт Миддлтон.

    Поклонники британской королевской семьи не поскупились на восторги в комментариях. «Шарлотта и бабочка. Как мило!», «Очаровательная Шарлотта», «Чудо-девочка, такая милая, искренняя и добрая», — отметили фолловеры.

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    Теги: знаменитости дети Кейт Миддлтон шоу-бизнес
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    Супруга принца Уильяма показала трогательное фото шестилетней дочери