Супруга принца Уильяма показала трогательное фото шестилетней дочери

Малышка помогает маме участвовать в необычном проекте

39-летняя герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон обнародовала новый кадр с шестилетней принцессой Шарлоттой. Невестка британской королевы сама сняла дочь, которая внесла посильный вклад в новый проект под названием «Большой подсчет бабочек».

Ученые занимаются тем, что изучают, какие виды бабочек живут на территории королевства и ведут их подсчет. Малышка Шарлотта взяла в руки насекомое «красный адмирал». Девочка держала бабочку с удивительной нежностью и трепетом. Крошка-принцесса смотрела на насекомое как на настоящее чудо природы.

Шарлотта была одета в футболку нежного голубого оттенка бренда John Lewis, стоимость которой составляет всего 4 фунта стерлингов. Кембриджи часто выбирают одежду из масс-маркета, чтобы подчеркивать свою близость к британским подданным.

«Мы подсчитываем всех этих невероятных существ, потому что они не только по-настоящему прекрасны, но и чрезвычайно важны», — пояснила Кейт Миддлтон.

Поклонники британской королевской семьи не поскупились на восторги в комментариях. «Шарлотта и бабочка. Как мило!», «Очаровательная Шарлотта», «Чудо-девочка, такая милая, искренняя и добрая», — отметили фолловеры.

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