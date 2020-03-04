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    Экс-«Виа Гра» Седокова похудела, отказавшись от трех продуктов (фото)

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    <p>37-летняя Анна Седокова начала борьбу с лишним весом</p> <div></div> - Экс-«Виа Гра» Седокова похудела, отказавшись от трех продуктов (фото)

    37-летняя Анна Седокова начала борьбу с лишним весом

    instagram.com/annasedokova

    Певица решила похудеть к лету

    Бывшая солистка популярной украинской группы «Виа Гра» Анна Седокова рассказала о результатах своей диеты. По словам артистки, она отказалась от молока, яиц и алкоголя. Седокова отметила, что молочные продукты входят в топ-4 продуктов, от которых нужно отказаться, чтобы выглядеть лучше.

    «Мой вес упал с 68 до 64,5», - заявила Анна.

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    Экс-«Виа Гра» Седокова похудела, отказавшись от трех продуктов (фото)
    Экс-«Виа Гра» Седокова похудела, отказавшись от трех продуктов (фото)
    Экс-«Виа Гра» Седокова похудела, отказавшись от трех продуктов (фото)
    Экс-«Виа Гра» Седокова похудела, отказавшись от трех продуктов (фото)
    Экс-«Виа Гра» Седокова похудела, отказавшись от трех продуктов (фото)
    Экс-«Виа Гра» Седокова похудела, отказавшись от трех продуктов (фото)
    Экс-«Виа Гра» Седокова похудела, отказавшись от трех продуктов (фото)
    Экс-«Виа Гра» Седокова похудела, отказавшись от трех продуктов (фото)
    Экс-«Виа Гра» Седокова похудела, отказавшись от трех продуктов (фото)
    Экс-«Виа Гра» Седокова похудела, отказавшись от трех продуктов (фото)
    Экс-«Виа Гра» Седокова похудела, отказавшись от трех продуктов (фото)
    Экс-«Виа Гра» Седокова похудела, отказавшись от трех продуктов (фото)
    Экс-«Виа Гра» Седокова похудела, отказавшись от трех продуктов (фото)
    Экс-«Виа Гра» Седокова похудела, отказавшись от трех продуктов (фото)
    Экс-«Виа Гра» Седокова похудела, отказавшись от трех продуктов (фото)
    Экс-«Виа Гра» Седокова похудела, отказавшись от трех продуктов (фото)
    Экс-«Виа Гра» Седокова похудела, отказавшись от трех продуктов (фото)
    instagram.com/annasedokova

    «Две самые актуальные проблемы на лице, оказывается, вызваны употреблением молока. Объявляю молоко виновным за раздражения и прыщики. Для меня было удивлением, что молоко содержит тестостероно-подобные биологически активные вещества, стимулирующие выработку кожей сала. От этого мы имеем закупорку пор, а впоследствии прыщики и остальные неприятные несовершенства», - рассказала звезда в Instagram.

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