Экс-«Виа Гра» Седокова похудела, отказавшись от трех продуктов (фото)



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37-летняя Анна Седокова начала борьбу с лишним весом instagram.com/annasedokova

Певица решила похудеть к лету

Бывшая солистка популярной украинской группы «Виа Гра» Анна Седокова рассказала о результатах своей диеты. По словам артистки, она отказалась от молока, яиц и алкоголя. Седокова отметила, что молочные продукты входят в топ-4 продуктов, от которых нужно отказаться, чтобы выглядеть лучше.

«Мой вес упал с 68 до 64,5», - заявила Анна.

«Две самые актуальные проблемы на лице, оказывается, вызваны употреблением молока. Объявляю молоко виновным за раздражения и прыщики. Для меня было удивлением, что молоко содержит тестостероно-подобные биологически активные вещества, стимулирующие выработку кожей сала. От этого мы имеем закупорку пор, а впоследствии прыщики и остальные неприятные несовершенства», - рассказала звезда в Instagram.