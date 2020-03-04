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    Шоу-биз

    18-летний сын Майкла Джексона купил дом за два $2 миллиона (фото)

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    Бланкет Джексон - 18-летний сын Майкла Джексона купил дом за два $2 миллиона (фото)
    Бланкет Джексон

    Наследник поп-короля завел YouTube-канал Film Family

    Младший сын Майкла Джексона Бланкет не ведет социальные сети, не появляется на публике и вообще ведет очень закрытый образ жизни, поэтому в СМИ о нем, как правило, ничего не слышно. Но месяц назад он с братьями завел YouTube-канал Film Family, на котором они делают обзоры на киноновинки и составляют собственные рейтинги картин!

    А теперь E!News сообщил: 18-летний «Биги» (так его называют в семье) купил дом за два миллиона долларов по соседству с бабушкой Кэтрин Джексон и четой Кардашьян-Уэст - в Калабасасе. Он владеет 6 382 квадратными метрами, на которых расположились шесть спален и семь ванных комнат! А еще есть бассейн, зона для СПА и крытый внутренний дворик.

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    18-летний сын Майкла Джексона купил дом за два $2 миллиона (фото)
    18-летний сын Майкла Джексона купил дом за два $2 миллиона (фото)
    18-летний сын Майкла Джексона купил дом за два $2 миллиона (фото)
    18-летний сын Майкла Джексона купил дом за два $2 миллиона (фото)
    18-летний сын Майкла Джексона купил дом за два $2 миллиона (фото)
    18-летний сын Майкла Джексона купил дом за два $2 миллиона (фото)

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