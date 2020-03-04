Муж Ирины Билык назвал себя «обслуживающим персоналом» звезды



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Ирина Билык и ее муж Аслан Ахмадов готовятся к юбилейному туру певицы, который стартует с 6 апреля

В качестве режиссера-постановщика шоу Ирины Билык впервые выступит ее муж – Аслан Ахмадов. «Я мечтал, что когда-то это произойдет. Она никогда ко мне не обращалась, а я никогда и не просил. Мне нравится быть обслуживающим персоналом такого большого артиста», – откровенно рассказал Аслан Ахмадов.

По словам Аслана, изюминкой тура станут экраны, которые будут перевозить из одного города в другой. Именно на них будут оживать целые истории и создавать настоящую магию на сцене. Мужчина добавляет, что совместная работа с Ирой ему нравится, крупных конфликтов у них не было, а еще это прекрасный повод видеть жену чаще.

Сама же Билык призналась, что отказалась в райдере для этого тура от мясной нарезки и активно худеет, чтобы удивить всех зрителей непревзойденным видом и концертными нарядами.

«У меня будет новый балет. Впервые в моей жизни будут те костюмы, о которых я когда-то мечтала. И сколько у меня не было концертов, именно таких ценных костюмов еще не было», – поделилась Ирина Билык.

Неожиданной новостью стало то, что Дмитрий Коляденко не будет хореографом для шоу Билык.

«Я решила, что с Димой мы еще сделаем на 70! У меня еще будет несколько юбилеев, а в этот раз сделает молодой, красивый, талантливый Игорь Кулешов», – отметила певица.