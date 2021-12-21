Эксклюзив «Зiркового шляху»: Жан Беленюк признался, что до сих пор сильно не влюблялся

Беленюк рассказал, что у него были отношения, длившиеся 5 лет

Известный спортсмен, политик и завидный холостяк Жан Беленюк рассказал журналистам программы «Зірковий шлях», которая выходит на телеканале «Украина», готов ли к серьезным отношениям с девушкой.

Олимпийский чемпион Жан Беленюк признался, что всегда мечтал быть молодым отцом.

«Хочу сказать по поводу детей и семьи, когда я был маленьким, мне очень было приятно, что у меня молодая мама. Я не хочу иметь очень серьезную разницу со своими детьми, чтобы хоть как-то оставаться с ними на одной волне в дальнейшем. Я уже и так никак не стану молодым отцом, потому что мне не 20 лет, а 30, и все, что около этого – оптимальный возраст, чтобы задумываться и реализовывать эту историю. В Украине вообще очень много красивых девушек, поэтому я думаю, что в этом плане проблем не должно возникать», – поделился с журналистами канала «Украина» Беленюк.

Но спортсмен признался, что никогда безумно не влюблялся.

«Спустя какое-то время начинаешь адекватно и трезво смотреть на те минусы человека, которые еще недавно заставляли тебя улыбаться и шутить, а через некоторое время они тебя просто бесят, и ты уже не знаешь, как с этим мириться. В моем случае я стараюсь трезво к этому подходить. И честно говоря, не представляю, что бы мне сносило крышу. У меня вообще не было такой любви большой», – говорит чемпион.

Беленюк рассказал, что у него были отношения, длившиеся 5 лет. Но эти отношения имели свободный формат, что позволило им продлиться так долго. Спортсмен говорит, что не считает себя ревнивцем и выступает за моногамию в отношениях.

Напомним, Жан Беленюк опубликовал видео с Дарьей Билодид – спортсмены вместе тренировались и соревновались. В СМИ сразу же стали обсуждать возможные романтические отношения между ними.