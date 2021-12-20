«Она должна быть милой»: холостяк Дзидзьо рассказал о женщине мечты

Певец мечтает о милой спутнице жизни

В 2021 году Михаил Хома (DZIDZIO) и Ярослава Притула (SLAVIA) развелись после 20 лет отношений. Артист отдал бывшей жене роскошную квартиру под Киевом, а сам обосновался в столице и учится снова быть счастливым. В интервью программе «Зірковий шлях» 38-летний холостяк рассказал, как складывается его личная жизнь.

«Я сейчас начал замечать очень много важных мелочей, людей. Чаще звоню маме, племянникам. Начал уделять внимание себе. Захожу в магазины, покупаю что-то одеться, покупаю подарки людям. Раньше я пропускал очень много всего, – признался Дзидзьо. – Сейчас я обратил внимание на себя, на то, что мне нравится. Не кому-то, а мне».

После развода Михаил не может назвать себя счастливым человеком, но стремиться к этому. У него уже есть представление о том, какой должна быть его новая возлюбленная.

«Не может каждый человек сказать: «Я счастлив». Если нечестно говорить, я скажу: «Да, я счастлив, посмотрите, у меня есть микрофон, у меня студия, я первый в рейтинге». Но это неправда. Я работаю над тем, чтобы быть счастливым, – говорит он. – Женщина рядом со мной должна быть милой. Мне достаточно, чтобы я любил человека не за что-то. И чтобы меня любили не за мою популярность, не за мои достижения».

Певец уверен, что сразу же узнает свою суженую, как только увидит ее.

«Есть взгляд «глаза в глаза», когда ты узнаешь человека. Есть такое в жизни: глаза в глаза узнал, потому что мы когда-то договорились, – мечтает он. – Она должна быть милой. Милой моему сердцу».

Напомним, певица Ольга Полякова в ефире одного из телешоу обидела Настю Каменских.